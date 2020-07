Erik Ten Hag en Ajax: Liefde op het eerste gezicht

Na een dertienjarige carrière als speler bij onder andere FC Twente, FC Utrecht en De Graafschap, was het in 2002 tijd voor de Nederlander Erik ten Hag om aan de slag te gaan als trainer. Hij begon als hoofd van de opleidingen bij Voetbalacademie FC Twente/Heracles Almelo en tijdens zijn trainerscarrière had hij de leiding over onder andere PSV, Go Ahead Eagles en FC Bayern München II. Sinds 2018 is hij aan de slag bij Ajax. Op dit moment heeft hij er een contract lopen tot en met 2022, maar na de topprestaties van vorig seizoen, zou het wel eens kunnen zijn dat het contract verlengd zal worden. Daarom zetten wij de enorm sterke band tussen ten Hag en Ajax maar al te graag in de kijker.

De kampioen in eigen land

Hoewel ten Hag tijdens zijn begindagen bij Ajax vanuit alle kanten kritiek te verwerken kreeg, snoerde hij de critici al snel de mond. Hij en zijn team behaalden namelijk de ‘dubbel’ van Nederland, de eerste dubbel sinds 2002. Ze wonnen zowel de KNVB-beker als de landstitel in 2019. Tijdens de strijd om die befaamde landstitel kon het maar liefst 28 overwinningen boeken en vond het team 87 keer de netten. Zo stak Ajax er telkens bovenuit tijdens de klassiekers tegen Feyenoord en PSV. Het was ook hun 34ste landstitel en het is dus niet te verwonderen dat Ajax als de meest populaire ploeg van Nederland beschouwd kan worden. Telkens als ten Hag en zijn voetballers de grasmat betreden, staan de 54.784 toeschouwers volop achter hun geliefkoosde club. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren vooraleer de Johan Cruijff ArenA te klein wordt.



Ajax verovert het buitenland

Dankzij steun van de fans, de talentvolle spelers en de ervaren trainer, kon Ajax ook meedingen met de grote clubs tijdens de Champions League en Europa League. Londen, Barcelona en Valencia. Ja, Ajax kon er naartoe gaan dankzij trainer ten Hag. De nipte overwinning tegen Tottenham Hotspur in 2019 kwam onverwachts en daar bleef het niet bij voor Ajax. Niet veel later kon het namelijk Real Madrid uit de Champions League 2019 knikkeren met 4-1. Een overwinning dat zelfs de fans, de voetbalexperts of platformen zoals Betway, een wedsite voor sportweddenschappen, niet hadden kunnen voorspeld. Ook Ajax sponsor Ziggo zal uitbundig gefeest hebben na deze overwinning. We zijn er zeker van dat het bier van Heineken, een van de officiële sponsors van Champions League, vlot over de toonbanken ging. Na deze topprestaties zal Ajax nu hoogstwaarschijnlijk wel League-favoriet zijn voor het volgende seizoen. Ondertussen is het ook gebleken dat de wereldwijde populariteit van voetbal steeds meer stijgt en daarom zou het ons niets verbazen als meer toeschouwers hun favoriete club naar het buitenland volgen.

Ook in uitdagende tijden stáát Ajax er

Dat het 2018/2019 seizoen van Ajax een topseizoen was, is duidelijk geworden door de vele overwinningen en ook de recordomzet van bijna 200 miljoen euro. Ook als het voor ten Hag en zijn team even niet mee zat, bleven ze met volle moed, kracht en talent ertegenaan gaan. Zoals vermeld ging het ten Hag in het begin zeker niet voor de wind, ook niet tijdens het vervolg van zijn trainerscarrière. Tijdens de voorbije weken en maanden kregen ten Hag en Ajax te maken met vele transfers van toptalent. Zo moest Ajax onder andere Matthijs de Ligt afgeven aan Juventus, ging Frenkie de Jong naar FC Barcelona, en vertrok Kasper Dolberg naar OGC Nice. Het ziet er ook naar uit dat het team Hakim Ziyech zal zien vertrekken.

Ook begin dit jaar bleek Ajax even voor een uitdaging te staan. Na nederlagen tegen Heracles Almelo, Getafe en AZ werden er vragen gesteld over het spel van Ajax. De analyse van Voetbal International verslaggever Marco Timmer was dan ook niet mals voor dit team. Zo concludeerde hij dat het automatisme er bij Ajax volledig uit was en dat Ajax een oude roestige draaimolen was die je eigenlijk niet meer op gang lijkt te krijgen. De woorden waren buitengewoon hard en wat er volgde was zelfs nog harder. Toch bleef Ajax niet bij de pakken zitten en recent nog goed nieuws in de vorm van Klaas-Jan Huntelaar. Zijn contract werd namelijk met een jaar verlengd. Ajax is duidelijk een ploeg waar niet alleen de fans en trainer maar ook de spelers volledig achterstaan.

Wat brengt de voetbaltoekomst voor Ajax?

Het wordt nog afwachten wat de toekomst zal brengen voor Ajax. Kunnen ze de molen weer aan de praat krijgen, zullen ze kunnen rekenen op eersterangs versterking en zullen ten Hag en zijn team hun reputatie weer kunnen waarmaken?