[Filmpje!] Theo Hiddema tegen Rutte: ‘Gebruik uw veto, stop het EU-herverdelingsfonds!’

De EU wil 750 miljard uitgeven aan het ‘bestrijden van corona’ in Europa. Maar het geld gaat helemaal niet naar landen die zwaar getroffen zijn. Het Noorden mag wéér betalen voor het Zuiden en Oosten. Theo Hiddema voerde dinsdag – middenin het reces – daarover een debat: “Dit is geen herstelfonds, maar een herverdelingsfonds!”

Theo Hiddema is helemaal klaar met de plannetjes van de Europese Unie om de coronacrisis te gebruiken om de Verenigde Staten van Europa weer een flinke stap dichterbij te brengen. In de Tweede Kamer legde hij gisteren uit dat Rutte moet ingrijpen, en snel een beetje.

“750 miljard: dat wil de Europese Unie uitgeven om de coronacrisis te bestrijden in Europa — zeggen ze.” Jawel, het zuiden — dat zwaar getroffen zegt te zijn — heeft “onze hulp nodig.” “De creativiteit van de Europese Commissie laat niets te wensen over,” aldus Hiddema. “Er komt een speciale EU coronasubsidie: 310 miljard. EU coronaleningen: 250 miljard. Een EU herstel- en cohesiefonds: 50 miljard. Een EU gezondheidsprogramma: 10 miljard. Extra humanitaire hulp: 10 miljard. En een EU natuur- en landschapsbeleid: 10,5 miljard. Wat dat met corona te maken heeft, voorzitter, gaat het eenvoudige verstand van deze simpele volksvertegenwoordiger te boven.”

“Maar niet alleen dat,” ging Hiddema terecht verder. “Er zijn nog meer ondoorzichtige zaken die opheldering behoeven. Want wie worden eigenlijk de ontvangers van dit geld? Er wordt nu onderhandeld, maar Polen krijgt naar verluid 36 miljard. Dit terwijl het land nauwelijks geraakt is door het coronavirus. In Nederland zijn verhoudingsgewijs bijna negen keer zoveel doden gevallen dan in Polen. Ook economisch is Nederland relatief veel zwaarder getroffen. Zo krimpt onze economie naar verwachting met meer dan 50 procent dan de Poolse economie.”

Toen hij te horen kreeg dat het debat van gisteren over de bestrijding van de coronagevolgen ging was hij heel even verheugd. Maar “niets blijkt minder waar” te zijn. “Het is een verkapte poging om de economieën van Europa verder te nivelleren. De verdeelsleutel van het herstelfonds zijn de nationale werkloosheidscijfers over de jaren 2015-2019. De rijke landen mogen weer betalen voor de arme landen. Dit is geen herstelfonds, dit is een herverdelingsfonds — een transferunie. We waarschuwen er al jaren voor.”

Dit is natuurlijk sowieso al vreselijk, maar het wordt nog erger dat ons zuur verdiende geld weggegeven wordt aan die andere EU-landen terwijl Nederland zelf “te maken heeft met een gigantische economische klap als gevolg van het coronavirus én, met name, de maatregelen van het kabinet die veel te laat op gang kwamen en nu veel te lang duren.”

Bam. Dat is wel even een klap in het gezicht van het kabinet, maar het klopt natuurlijk honderd procent. Het kabinet kwam te laat in actie en blijft nu te lang in ‘coronastand’ staan. Als gevolg hiervan krijgt de Nederlandse economie een klap die zijn weerga niet kent. Nee, ook de crisis van 2008 valt er niet mee te vergelijken.

“10 tot 15 procent terugval in economische activiteit. Een daling van het BNP van 6 procent. Ondernemers gaan failliet. Het aantal werklozen stijgt schrikbarend snel,” vat Hiddema de economische gevolgen van het wanbeleid van het kabinet samen.

Maar onze zogenaamde Europese vrienden noemen ons “krenten” nu we vraagtekens zetten bij de EU-plannen. Dit terwijl wij na de crisis van 2008 op alles bezuinigden, terwijl de zuidelijke landen juist allerlei cadeautjes weggaven aan hun bevolking. En dit terwijl wij al vanaf de jaren negentig de grootste nettobetaler aan de EU zijn. “Wij betalen die boel daar, en nu mag Nederland waarschijnlijk nóg meer gaan betalen,” aldus Hiddema. 30 miljard zouden wij moeten “investeren” in het herverdelingsfonds. “Dat is 4.000 euro per huishouden.” Een godsvermogen voor de meeste mensen. Maar wij moeten het maar even ophoesten, aldus de Europese Commissie. Wij mogen betalen “voor het basisinkomen voor de Spanjaarden, vakantiegeld voor de Italianen, en windturbines in Frankrijk.”

Het is, zei Hiddema volkomen terecht, onacceptabel.

De kans dat het Europees Parlement tegen deze idiote plannen stemt is nihil. De enige die er nog wel iets aan kan doen? “Onze minister-president Mark Rutte… in de Europese Raad kan hij het voorstel van de Europese Commissie blokkeren. Ik verwacht niets minder dan dat de minister-president zijn veto uitspreekt en ons redt van dit onheil.”

“Kan de minister-president dit toezeggen?” vroeg hij vervolgens.

Het antwoord daarop is natuurlijk: neen. Want onze minister-president dient niet de Nederlandse bevolking, maar de Europese instituties. Hij heeft toestemming om af en toe tegen te stribbelen — zodat hij verkiezingen kan blijven winnen — maar uiteindelijk moet hij gewoon op het stippellijntje tekenen; wat hij dan ook steevast doet.