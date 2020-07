FVD’er Derk Jan Eppink: ‘Nederland is de pinautomaat van Europa. Het pinpasje ligt in Parijs’

Door zijn veto niet te gebruiken in Europa is Mark Rutte feitelijk akkoord gegaan met de creatie van een transferunie in Europa. Natuurlijk, hij wil dat zelf niet toegeven, maar iedereen die oplet weet: het is gedaan. Dat zegt ook FVD Europarlementariër Derk Jan Eppink.

“Rutte had veto moeten gebruiken om ‘opt-out’ te verkrijgen, met andere spaarzamen in het gevolg,” aldus Eppink op Twitter. “Nu dicteert Macron het spel en is de volgende eis om geld een kwestie van tijd. Er volgt een schuldencrisis en bankencrisis in Zuid-Europa. NL is pinautomaat; pasje ligt in Parijs.”

Dat is, helaas, bijzonder goed verwoord. Rutte houdt de schone schijn op, en hij wordt daarbij geholpen door zijn zogenaamd EU-kritische VVD én de mainstream media, maar feit is dat de EU haar zin heeft gekregen — en Frankrijk met name dus ook. Er is een transferunie ontstaan. Het is slechts wachten op de volgende eis van de zuidelijke landen om geld. Veel geld.

Heel. Veel. Geld.

De welvaart van het noorden stroomt vanaf nu definitief naar het zuiden (en oosten) van Europa. Wij werken ons in het zweet; zij profiteren ervan met hun ellenlange vakanties en vroegtijdige pensioenen.