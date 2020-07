Heb je een vergunning nodig voor een veranda?

Zoek je naar mogelijkheden om je tuin een nieuwe look te geven? Een veranda bouwen kan een goed idee zijn! Het voordeel van een veranda bouwen, is dat het je een plekje biedt om ook in de lente en herfst van je tuin te kunnen genieten. In deze periode is het vaak te koud om buiten te zitten door de harde wind. De veranda kan aan de zijkant afgesloten worden, waardoor je hier beschutting hebt! Geniet met een kopje koffie of een kop warme chocolademelk van al het moois wat je tuin te bieden heeft in deze seizoenen.

In dit artikel lees je meer over factoren om rekening mee te houden bij de bouw van een veranda. Heb je bijvoorbeeld een vergunning nodig voor een veranda?

Duidelijke eisen voor de bouw van veranda’s

In de meeste gevallen is het niet noodzakelijk om een vergunning aan te vragen voor het bouwen van een veranda. Het proces rond de aanvraag van een vergunning vormt voor veel mensen een reden om projecten niet uit te voeren. Dit kan immers een lange tijd duren! Bij de bouw van een veranda dien je rekening te houden met een aantal regels en eisen. Zo mag je binnen vier meter van de woning niet hoger dan 30 centimeter boven de eerste verdieping bouwen. Dit geldt niet alleen voor de veranda, maar bijvoorbeeld ook voor een tuinkamer of ander type overkapping.

Houd er rekening mee dat een veranda niet meer dan 50% van het tuinoppervlak in mag nemen. Neemt de veranda meer ruimte in beslag? In dat geval kan het alsnog noodzakelijk zijn om een vergunning aan te vragen. Zelfs wanneer de veranda tegen je woning geplaatst is en niet hoger is dan 30 centimeter boven de eerste verdieping.

Veranda in de voortuin plaatsen

Kies je voor het bouwen van een veranda in de voortuin, dan heb je hier een vergunning voor nodig. Het is een goede reden om de veranda in de achtertuin te plaatsen. Datzelfde geldt overigens voor een tuinkamer. Een vergunning is ook benodigd wanneer je veranda hoger dan vijf meter wordt. Dit geldt zowel voor de veranda in de voortuin, als voor een bouwwerk in de achtertuin. Reden genoeg om de veranda niet veel hoger dan drie meter te laten worden. Overigens zijn de meeste veranda’s standaard circa drie meter hoog.

Online een veranda kopen voor in de tuin

Je kunt ervoor kiezen om zelf een veranda te bouwen. Hier heb je enige technische en bouwkundige kennis voor nodig, om te voorkomen dat de veranda al snel instabiel wordt. Veel mensen schaffen om deze reden een bestaand bouwpakket aan! Het voordeel hiervan is dat alle balken en palen het juiste formaat hebben en dat je verzekerd bent van een stevige constructie. Kies er bij voorkeur voor, om de houten palen van de veranda iets boven de grond te plaatsen. Maak hiervoor gebruik van een steen of metalen paaltje. Bij de aankoop van een veranda kun je om advies vragen over de noodzaak van het aanvragen van een vergunning voor de bouw hiervan.