Inez Weski over de slechtheid van overheden: “De geschiedenis is een waarschuwing maar blijkt vaak niet te worden gehoord.”

Overheden zijn nimmer te vertrouwen, Inez Weski was gisteren te gast bij Zomergasten. Ze heeft een nogal libertarisch wantrouwen tegen overheden, ze is namelijk van mening dat een overheid niet het beste over heeft voor haar eigen bevolking. Ze heeft helemaal gelijk, men vergeet vaak genoeg dat een overheid ook een belangenorganisatie is. Een organisatie die streeft naar het bewerkstelligen van haar eigen belangen, en die belangen zijn zeker niet altijd gedeeld met de bevolking.

Inez Weski gaat er niet vanuit dat de overheid het beste met ons voor heeft. "De geschiedenis is een waarschuwing maar blijkt vaak niet te worden gehoord." #Zomergasten #zg20 pic.twitter.com/czSr9Zrwyi — VPRO Zomergasten (@zomergasten) July 26, 2020

Weski kaartte dit terecht aan bij Zomergasten. Janine Abbring gaat namelijk wel uit van de ‘goedheid’ van overheden, en dit is helaas een naïeve houding. Want kijken we naar de geschiedenis, dan is het vrij makkelijk om te zien dat de overheid zeker niet altijd de belangen van haar bevolking dient. Sterker nog: de overheid dient haar eigen belangen.

De geschiedenis is daarom geen blauwdruk, maar inderdaad zoals Weski zegt ‘een waarschuwing’. Overheden zullen altijd blijven proberen om de bevolking te beduvelen. Of het nu gaat om wetgeving of oorlogen, het is vrijwel nooit in het voordeel van de bevolking zelf.

De aflevering van Zomergasten was voor de rest een middelmatige aflevering. Abbring kon helaas niet de diepte in met Weski. Het ontbrak Abbring aan de nodige kennis of expertise. De vragen bleven oppervlakkig, en Abbring moest keer op keer haar eigen mening uitten. Terwijl vrijwel niemand daar op zit te wachten.