Is de anderhalvemetersamenleving nog houdbaar? Peilingen: Nederlanders zien anderhalve meter regel buiten liever snel verdwijnen

Uit de nieuwe peilingen van Maurice de Hond blijkt dat steeds meer mensen de anderhalve meter regel zowel buiten als binnen niet meer zien zitten. Zij zien dan ook het liefst een afschaffing van deze regel. Zo’n 44% is voor afschaffing van de anderhalvemetersamenleving buiten, en zo’n 25% vindt dat ook de regel binnen mag worden geschrapt. Hoe lang blijven de maatregelen nog houdbaar is de vraag. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij het huidige beleid.

Onder vrijwel elke partij is er aanhang te vinden om de anderhalve meter regel af te schaffen. Bij D66-stemmers is zo’n 25% voor het afschaffen van de regelgeving, bij Forum-stemmers is dit zo’n 88%.

Kijken we naar de peilingen van De Hond dat zie je dat er een omslag is qua gedachtegang. Steeds meer mensen stellen vragen bij de anderhalvemetersamenleving. Het aantal besmettingen loopt al weken terug, demonstreren, bijeenkomen en noem het maar op heeft geen grote uitbraak geleverd. Het lijkt er steeds meer op dat de anderhalve meter regel voor buiten niet per se nodig is.

De Hond begon zelf als een van de eersten aan deze kruistocht, en het lijkt erop dat steeds mensen openlijk hun vraagtekens plaatsen bij de anderhalvemetersamenleving.

De vraag is wanneer het gros van de politici ook zullen inzien dat aanpassing van de huidige regelgeving een reële optie is.