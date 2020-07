Kersverse CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge begint alvast met draaien, komt terug op opmerkelijke uitspraak

Hugo de Jonge bedient pas sinds enkele dagen de knoppen van de christen-democraten, maar moet nu al terugkomen op een uitspraak die hij eerder nog stellig deed: ‘Niet Formdesk -het bedrijf dat de gewraakte corona-app ontwikkelde- was schuldig aan het grootschalige lek, maar het RIVM dat dit op voorhand had moeten checken.’

Begin juli werd bekend dat de zogeheten Infectieradar, een app waarmee burgers eventuele ziekteverschijnselen rond het coronavirus konden doorgeven aan het RIVM, een groot lek bevatte. Het was dan ook heel gemakkelijk om een webadres aan te passen waardoor anderen kwaadwilligen op simpele wijze inzicht konden krijgen in de gegevens van anderen.

Toenmalig aspirant-CDA-chef De Jonge was er dan ook snel bij om het bedrijf Formdesk de schuld in de schoenen te schuiven. Maar die schoenen bleken bij nader inzien toch niet zo goed te passen aan de gekromde tenen.

Zodoende neemt De Jonge nu (pas) strategisch afstand van zijn eerdere uitspraken. Voor de goede orde: Dat is slechts daags na zijn verkiezingswinst als lijsttrekker van het CDA. Toeval bestaat niet.

“De feitelijke rolverdeling tussen het RIVM en Formdesk wijkt af van hetgeen ik op 9 juni heb gemeld”, aldus De Jonge tegenover de pers. Een antwoord dat we waarschijnlijk nooit gehoord zouden hebben uit de mond van voormalig CDA-opponent Pieter Omtzigt.

Omtzigt kan uitdelen maar ook feilloos incasseren, maar moet De Jonge nog even bijschaven en bijleren hoe hij dit in de toekomst beter kan aanpakken. Als Omtzigt daar überhaupt nog trek in heeft tenminste…

Er moesten zelfs Kamervragen aan te pas komen om De Jonge in de positie te brengen om terug te komen op zijn woorden. Naar eigen zeggen had de CDA-president “twee dingen door elkaar gehaald”. Kan gebeuren, elk mens maakt fouten. Maarrr… Waarom dan pas open kaart spelen na Kamervragen?!