Kijk dan: sneue complot-influencer krijgt ruim baan om corona-onzin te verspreiden bij de NPO

De NPO is weer eens volstrekt onverantwoordelijk bezig. Gisteren werd een groot en vrijwel kritiekloos podium geboden aan een ‘influencer’ die het leuk vindt om net te doen alsof het hele coronavirus één groot complot is om ons allemaal te domineren.

Gisteren werd Op1 weer eens gepresenteerd door de wanhopige zolderkamerdebiel Sander Schimmelpenninck. En dan weet je het wel weer: dan mag het hele gekkenhuis komen theedrinken. De beurt was afgelopen avond aan een influencer die gebukt gaat onder de afgrijselijke nom de guerre “Tisjeboy Jay”. En hij had een boodschap: dat je de informatie van de WHO over het coronavirus maar lekker links moet laten liggen, en op zoek gaan naar je “eigen waarheid” over de pandemie. Afstand houden is nergens voor nodig, volg gewoon je eigen bronnen van WordPress.com-blogjes en websites als Xandernieuws.

Natuurlijk zijn u en ik slim genoeg om deze onzin weg te lachen, maar vergeet niet dat een hoop Nederlanders nooit kritisch hebben leren nadenken. Ze hebben alleen een afkeer van alles dat door wetenschapper is bewezen, en varen liever blind op de Alex Jonesen van deze wereld. Doutzen Kroes volgde gisteren op Instagram al de complotdenkers in hun paranoïde rabbit hole. En gisteren volgde dan ook deze ‘het is je jongen Jee’.

Zonder gevaar is dat geflirt met die spelbedervers echter niet:

‘Eindelijk een tegengeluid.’ Een virus is niet iets waar je voor of tegen kunt zijn hè, daar trekt het zich geen lor van aan. pic.twitter.com/EO4s1JaEzb — Nick (@nickhoekman) July 23, 2020

Goed, we hopen dan maar op meer wijsheid en een beter beoordelingsvermogen van het vrijdagse Op1-koppel du jour. Minder feitvrije blaters, en meer experts aan het woord. Zo moeilijk is het toch niet?