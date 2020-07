‘Mannenboycot’ TU Eindhoven ging toch ‘te ver’, oordeelt ook College voor Rechten van de Mens

TU Eindhoven genereerde forse kritiek op het aannamebeleid waarbij ze vrouwen gingen voortrekken om ‘diversiteit en inclusiviteit’. In de praktijk werden mannen gewoon gediscrimineerd en krijgt de universiteit een tik op de vingers van het College voor de Rechten van de Mens.

Het aannamebeleid is in strijd met de wet voor de gelijke behandeling. De universiteit wilde namelijk eerst alleen vrouwelijke sollicitanten werven en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want ‘de beste persoon op de beste plek’ krijg je natuurlijk niet als je eerst een voorselectie maakt en kijkt wat daar ‘goed genoeg’ van is, en vervolgens de vacature te sluiten. Alle mannen die misschien wel beter waren, krijgen niet eens meer een kans. Máár TU Eindhoven is wél een heel stuk diverser en inclusiever.

Heel belangrijk, vinden ze dat, want daar gelooft men dat vrouwen van nature iets in zich hebben, of een soort eigenschap bezitten, die voor beter onderwijs en betere wetenschap zorgt. Je bouwt ook betere auto’s als je vrouwen, een paar minderheden en wat homoseksuelen in één team zet. Pure magie ontstaat er dan, en dat noemen ze ‘inclusiviteit’.

“Deze uitspraak vinden we jammer”, reageert rector magnificus Frank Baaijens. “Want we zijn ervan overtuigd dat meer inclusiviteit leidt tot beter onderwijs en betere wetenschap.”

Het enige tegengeluid over deze waanzin komt steeds vanuit anoniem personeel en verder moet iedereen maar gewoon blijven doen alsof dergelijk beleid prima is. Laat ze eerst maar eens bewijzen waarom ‘diversiteit en inclusiviteit’ leidt tot “betere wetenschap”. De meeste wetenschap om ons heen komt namelijk vanuit verrekt homogene groepjes wetenschappers. Geslacht speelde daar volgens mij bijna nooit een rol in. Maar dat mantra wordt toch niet ontkracht en zien we straks nog wel weer vaker voorbij komen.