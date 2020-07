Op naar de rechter! Koninklijke Horeca Nederland start kort geding tegen de Staat voor versoepeling

Hoppa! De horecabranche stapt naar de rechter, zij vinden het huidige coronabeleid volslagen onzin en eisen dat er meer versoepeling komt. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland stapt naar de rechter omdat zij de regels binnen de horeca onhoudbaar vinden. Al langer zie je vanuit alle lagen van de samenleving een verontwaardiging ontstaan over het huidige beleid. De horecabranche gaat nu naar de rechter voor antwoorden!

De regelgeving rondom de anderhalve meter is onzinnig, aldus de brancheorganisatie KHN. Ze vinden dat de veel van de geldende regels compleet willekeurig zijn. Er is geen touw aan te trekken waarom sommige dingen wel mogen, en andere dingen niet.

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn een belangrijke reden waarom de organisatie naar de rechter stapt. Veel horecaondernemers dreigen kopje onder te gaan met de huidige regels.

„Voor veel leden dreigt een faillissement, de Staat handelt in strijd met grondrechten.”

Veel horecaondernemers waren hartstikke blij toen ze te horen kregen dat de deuren weer open mochten op 1 juni. Totdat ze te horen kregen aan wat voor regels zij zich moeten houden, met het pakket aan opgelegde regels is omzet maken haast onmogelijk voor veel ondernemers.

„De afgelopen periode zaten we er constructief in. Er zijn echt manieren om op een zeer verantwoorde wijze, ook binnen én met inachtneming van de volksgezondheid, verdere versoepelingen door te voeren”, meent horecavoorman Robèr Willemsen. „Maar als je dan te maken krijgt met een wederpartij van waaruit geen enkele medewerking komt, dan moet je conclusies trekken en het over een andere boeg gooien.”