Open brief vóór de Vrijheid van Meningsuiting al 2.000 keer ondertekend

Het blijkt maar weer: verzet tegen de cancelcultuur uit Amsterdam, Hilversum en Den Haag is wijdverspreid onder gewóne Nederlanders.

Raisa Blommestijn laat weten op Twitter dat het hard gaat met het aantal digitale handtekeningen onder de open brief voor de vrijheid van meningsuiting waarover wij eerder al berichtten. In een paar uur tijd hebben maar liefst 2.000 Nederlanders de bief getekend.

Succes van de open brief #manifestvvmu blijkt grandioos: inmiddels door meer dan 2000 mensen getekend en dit is nog maar het begin! Laten we samen opkomen voor de vrijheid van meningsuiting 🙌🏻 — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) July 16, 2020

Het manifest heeft veel stof doen opwaaien, met name op Twitter. Met name rechtse Twitteraars hebben duidelijk gemaakt dat ze de open brief steunen en getekend hebben. Maar, jawel!, er zijn ook een paar linkse Twitteraars die datzelfde gedaan hebben. Verrassend, ik weet het, maar blijkbaar is niet iedereen op links uitgesproken fascistisch.

Wil jij ook duidelijk maken dat je de inhoud van de brief onderschrijft, doe dat dan hier. Hoe meer mensen de brief tekenen, hoe duidelijker we het kunnen maken aan de elites én aan de Akwasis, Sylvana Simonsen en Gloria Wekkers van deze wereld dat we niet zomaar over ons heen laten lopen.