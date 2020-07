Peilingen: Coronacrisis heeft VVD (tot op heden) gered van enorm zetelverlies

De nieuwe peilingen van Maurice de Hond zijn weer verschijnen. En wat vooral goed zichtbaar is, is dat de VVD een dalende lijn heeft weten om te zetten naar een gigantisch stijgende lijn. De coronacrisis kwam ‘precies’ op tijd voor de VVD om weer electoraal populairder te worden. Rutte en zijn beleid werden door beide politieke uitersten beschimpt en bekritiseerd maar het gros van de Nederlanders vond het wel ‘oké’.

Als we de peilingen bekijken vanaf 1 september 2019 tot 5 juli 2020 dan zien we dat de VVD langzaam wegzakte tot een middenpartij qua zetels totdat de coronacrisis uitbrak in Nederland. Los van de gemaakte keuzes, beleid en of het nu wel of niet de beste aanpak was, de partij die premier leverde wist hier flink van te profiteren.

Het is duidelijk zichtbaar dat de VVD in een dipje zat voordat de coronacrisis uitbrak in Nederland. De VVD heeft optimaal geprofiteerd van het feit dat zij de premier hadden geleverd in deze crisis. Los van de vele kritiek die Rutte heeft gehad en nog steeds krijgt zijn een deel van de Nederlandse kiezers hartstikke tevreden met Rutte. VVD-stemmers zijn juist weer teruggekomen naar de partij door de crisisaanpak.

De vraag is echter hoe lang de VVD nog populair blijft. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij de huidige anderhalvemetersamenleving en haar regels. Bovendien is het economische vooruitzicht alles behalve positief.

Komende verkiezingen zullen Nederlanders uiteindelijk toch deels stemmen met hun portemonnee. De vraag is dan wie de rekening zal betalen.