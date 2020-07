Persconferentie: Rutte kondigt landelijke herdenkingsdag corona aan

Na de zomer komt er een landelijke dag waarin stil zal worden gestaan bij al het leed dat is veroorzaakt door de coronacrisis. Dat heeft premier Rutte vanmiddag gezegd tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Premier Rutte zei er het volgende over:

“Het zal een dag zijn waarin we gezamenlijk terugkijken. Waarin we meeleven met betrokkenen. Vooral hen die te maken hebben gehad met verlies. Waarin we gezamenlijk terugkijken en ook hoopvol vooruitblikken. Eigenlijk is daar geen tijd voor geweest en die is er eigenlijk nog steeds niet, maar dat moet er wel komen.”

Dit is wat mij betreft ook weer wat overdreven. Covid-19 heeft behoorlijk wat veroorzaakt en gaat sowieso de geschiedenisboeken in, maar om hier nou een landelijke dag van te maken? Het klinkt een beetje als een minder heftige 4 mei. Misschien dat ik er daarom niet zoveel vertrouwen in heb. Dan eerder (zodra de lockdown-maatregelen zijn opgeheven) een soort 5 mei, waarin we kunnen vieren dat we er eindelijk vanaf zijn!

Zo’n dag waarin we ‘stilstaan bij al het coronaleed’ zal mensen ook steeds weer herinneren aan het faalbeleid van de regering en de onnodige risico’s die het zorgpersoneel en ouderen daardoor hebben gelopen. Of iedereen die z’n baan kwijt is geraakt door maatregelen die hem verstikten, terwijl hij wel passende maatregelen had kúnnen nemen, maar dit niet mocht van de regering. Ik denk dat het uit zal monden op een protestdag, waarin allerlei groepen hun issues op dat moment lang en breed gaan etaleren, want diverse groepen zien volgens mij deze periode ook als een doorbraak voor hun klaagzang, dat vanaf dat moment pas écht gehoor leek te hebben gevonden. Geen goed idee.