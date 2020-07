Schandalig! Zorgminister Hugo de Jonge misleidde Kamer en kiezer over IC-capaciteit!

Diederik Gommers, de IC-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, werd door zorgminister Hugo de Jonge voor het karretje gespannen! Of hij wel even wilde beloven dat er 1.600 ic-bedden beschikbaar waren. ‘Gommers zei het’, dus Hugo kon mooi met de eer strijken en Nederland geruststellen. En als het misging lag de verantwoordelijkheid bij de IC-arts… Lekker ventje die Hugo!

Hier zien we hoe FvD-Kamerlid Wybren van Haga de stukjes tekst etaleert, die laten zien hoe Diederik Gommers voor het karretje werd gespannen tijdens het dieptepunt van de coronacrisis.

Wat een onthulling van Gommers! Welke cijfers van @MinVWS en het @rivm tijdens de #CoronaCrisis kunnen we dan wel vertrouwen? Hoe is het mogelijk dat de Tweede Kamer op deze manier, onjuist of misleidend, is geïnformeerd? @volkskrant @maudeffting @fvdemocratie @thierrybaudet pic.twitter.com/jxfat8j219 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) July 11, 2020

Nederlanders hoefden zich geen zorgen te maken, want we zouden wel genoeg ic-bedden hebben of kunnen krijgen. Was dus alleen niet zo… Dit is niet echt een ‘leugentje om bestwil’, aangezien het hier gewoon wel om mensenlevens gaat! De burger werd beduveld, de Kamer werd misleid en allemaal omdat De Jonge zo graag in control wilde lijken.

Wat trouwens ook wel apart is, is het feit dat Gommers zich zo makkelijk voor het karretje liet spannen. Hij moet zich toch ook bewust zijn geweest van zijn rol en het gewicht van zijn autoriteit? ‘Oh, dan zeg ik dat wel even én bevestig ik het ook wel gewoon schriftelijk op Whatsapp’… Daar gaat geen belletje rinkelen? Dat is toch ook raar? Maar goed, dit kan dus wel eens verkeerd uit gaan pakken voor Hugo De Jonge!