Sywert dolblij met nieuwe richting CDA: zoveel raakvlakken met D66 en SP!

Waar staat het CDA voor? Het antwoord op die vraag is, natuurlijk: macht. Dat is altijd zo geweest, en zal altijd zo zijn. Ja, af en toe werd de partij geleid door mensen met Visie — behoorlijk bestuur, etc. — maar over het algemeen is het CDA alleen maar geïnteresseerd in macht.

Dat valt ook duidelijk te zien aan Sywerts beschrijving van “Zij aan zij: toekomstperspectief voor Nederland in 2030,” een document van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Bouwsteen voor volgende regeerakkoord. IJzersterk verhaal. Zoveel raakvlakken ook met waar andere partijen mee bezig zijn: onderwijsverhaal D66, zekerheidsagenda @LodewijkA, liberalisme nieuwe stijl @dijkhoff, gemeenschapsgevoel van SP, herontdekking van modern conservatisme etc pic.twitter.com/aeZHLuQekF — Sywert van Lienden (@Sywert) July 16, 2020

“Zoveel raakvlakken ook met waar andere partijen mee bezig zijn: onderwijsverhaal D66, zekerheidsagenda Lodewijk Asscher, liberalisme nieuwe stijl Klaas Dijkhoff, gemeenschapsgevoel van SP,” en zelfs de zogenaamde “herontdekking van modern conservatisme” waarbij hij dan gek genoeg géén partij noemt. Grappig hoe dat werkt.

Sywert gelooft ongetwijfeld dat dit in het voordeel spreekt van het CDA — en het toont aan wat het probleem met die partij is. Het CDA probeert alles te zijn voor iedereen. Conservatief voor mensen die sympathiseren met FVD, quasi-liberaal voor VVD’ers, socialistisch voor SP’ers, onderwijs-geobsedeerd voor D66-sympathisanten. En zo gaat het lijstje maar door.

Het CDA kijkt naar andere partijen en wat kiezers aanspreekt in die partijen… en eigent zich dat vervolgens toe. Die verzameling ideeën en waarden noemen ze dan een “wetenschappelijk” rapport of een “verkiezingsprogram,” en hop, Hugo de Jonge mag het pakket verkopen.

Je zou erom lachen als het niet zo intens triest was.