Timmermans blij met miljardeninjectie voor Green Deal door herstelfonds: ‘Rutte was zuinig, maar iedereen ging tevreden naar huis’

Frans Timmermans komt Nederland even geruststellen. Allereerst omdat wij het helemaal verkeerd zien wat betreft Ruttes’ onderhandelingstechniek. Dat ging perfect! Rutte kreeg namelijk ook wat hij wilde… En dan het coronaherstelfonds: die 750 miljard euro gaat dus voor een derde naar Frans’ eigen Green Deal. Daar is hélemaal niets mis mee hoor! Valt allemaal onder het mom van ‘economisch herstel’.

Rutte ging akkoord met een enorm pakket van 750 miljard euro, verspeelt daarmee z’n veto én krijgt een miljardje hier en daar terug. ‘Goed onderhandeld’ noemt Timmermans dat… Hoe iemand dat serieus kan nemen is mij een raadsel.

Maar hij gaat bij De Nieuws BV direct door naar de Green Deal, want die gaat volgens Timmermans voor werkgelegenheid en economisch herstel zorgen. Dat is toch de ‘economie van morgen’ en daar moet in geïnvesteerd worden!

Maar volgens mij gaat dit alleen maar meer geld kosten. Het zijn namelijk bijna allemaal initiatieven die geld kosten om uiteindelijk kosten te besparen, maar niet echt wat toevoegen aan de Europese economie zélf. Worden die duurzame materialen en onderdelen voor zonnepanelen en windmolens niet sowieso al in Azië geproduceerd?

Heel leuk dat bedrijven straks minder energie gaan gebruiken, maar als die energie flink duur wordt omdat de vraag nog steeds toeneemt en de hele EU straks aan die domme windmolens en zonnepanelen zit, dan is dat effect snel weg.

Daar zit je dan met je milieuvriendelijke fabriek, terwijl Aziatische fabrieken op kolencentrales je eruit concurreren omdat ze naast goedkope arbeid straks ook goedkopere stroom hebben… Oeps! En als klap op de vuurpijl zul je straks ook nog zien dat de CO2 wereldwijd helemaal niet is afgenomen, omdat de rest van de wereld vrolijk verder stookt. Dat was een jaar of twee geleden namelijk ook het geval.