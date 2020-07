Trump wil geldkraan voor universiteiten dichtdraaien wegens ‘radicaal linkse indoctrinatie’

De Amerikaanse president Donald Trump dreigt weer eens met een powermove, ditmaal gericht op de universiteiten van de Verenigde Staten. Volgens Trump zijn het broeinesten geworden van radicaal links gedachtegoed, en wordt het hoogtijd dat daar eens wat aan wordt gedaan.

Op vier juli beloofde Trump al dat hij wat gaat doen aan “(…) the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters, and people who in many instances have absolutely no clue what they are doing.” Voor wie denkt dat dit uit de lucht komt vallen, kijk eens een keer goed rond op YouTube, dan zie je hoe erg het in dat land is geworden. Het lijken wel UvA’s op steroïden:

"Op de universiteit is geen plaats meer voor politieke diversiteit."

Insider @meindertfennema – emeritus hoogleraar politieke theorie aan de UvA en GroenLinks-politicus – over de woke angstcultuur aan de universiteit.https://t.co/CNkSOViesO pic.twitter.com/sKyrsncjiK — Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) July 9, 2020

Die gekkigheid heeft ook hier voet aan wal gekregen en is bezig met een opmars. Trump doet nu bij ‘the radical left’ wat links hier ook probeert te doen, achter het geld aangaan: defunding. Net als bij Veronica Inside!

Zouden ze hier ook moeten doen bij al die debiele Women-, African, Diversity- en andere gelijksoortige ‘Studies’, die zich in het curriculum van de geesteswetenschappen hebben gewurmd. Dáár komt namelijk dat mekkerende gedachtegoed van BLM, KOZP, BIJ1, GroenLinks, D66, Akwasi, Gloria Wekker, Jerry Afriyie, Sylvana Simons en de hele reutemeteut vandaan. Die alleen maar ‘willen dat je luistert’. Maar je ook een schuldgevoel over het slavernijverleden aanpraten, allerlei quota in het leven willen roepen en achter iedere poep en scheet een spoor van racisme, discriminatie, fascisme en ongelijkheid zien. Of islamo-, xeno-, homo- of transfobie bij je menen te zien, waardoor ze niet meer met je in gesprek hoeven. ‘Lees je in’, zeggen ze dan op Twitter of Facebook. Niet dat je je de pijn van een gekleurde minderheid ooit kunt voorstellen, want je bent wit blank.

Trump wordt nu natuurlijk verweten dat hij anti-intellectueel is en dat hij het ideologische ‘gevecht’ niet open en eerlijk kan winnen. De ironie zal jullie vast niet ontgaan!