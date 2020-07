Proost! Vertrokken D66’er blijkt niet op groene stroom te rijden maar op een veelvoud aan alcohol…

Het Arnhemse gemeenteraadslid Sjoerd Dijk (D66) stapte in juni onverwachts op bij zijn partij. Nu is duidelijk waarom! De man, die werd gezien als een D66-broeikastalentje, reed niet elektrisch of op groene stroom. Nee, Dijk maakte een (bijna) dodemansrit op de weg als levensgevaarlijke ALCOHOLMOBILIST!

Officieel was Dijk als D66-raadslid afgetreden vanwege ‘privé-omstandigheden’. Nu blijkt het glas eerder halfleeg dan halfvol, want de beste man werd in juni dus gepakt vanwege rijden onder invloed van alcohol. Het is maar goed dat er geen ongelukken hebben plaatsgevonden op die bewuste dag…

Volgens de Gelderlander werd Dijk staande gehouden met meer dan 1.3-promillage (sowieso meer dan vijf glazen alcohol) in zijn bloed. Dat is genoeg om een rijbewijs in te vorderen. Een ernstig delict dus.

Om het hele verhaal nog gekker te maken: Niet veel later werd probleemrijder Dijk nogmaals -zonder rijbewijs, want deze was inmiddels ingevorderd- aangehouden door alerte politieagenten. Wat deze keer de reden van de aanhouding was laat de ex-D66 politicus liever in het midden.

Dijk werd binnen D66 gezien als een van de partijtalenten die mogelijk de top konden behalen: De Tweede Kamer in Den Haag. Dat zit er nu niet meer in voor Dijk, maar kijkend naar de huidige kandidatenlijst van de Democraten 1966, kunnen we in ieder geval speculeren over wie er stiekem toch doorheen zijn geglipt in de afgelopen jaren…