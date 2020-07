Wederom protest Viruswaanzin in Den Haag, politie is al op de been

Den Haag is wederom het ‘strijdtoneel’ van de protestgroep Viruswaanzin, die al 150 man op hebben weten te trommelen om te protesteren tegen de anderhalve meter-regels. De protestactie is bij de gemeente gemeld en de politie is al op de been om de demonstranten in de gaten te houden.



Willem Engel, de voorman van de organisatie Viruswaanzin, zou volgens het ANP de initiatiefnemer achter de demonstratie zijn. De kans bestaat dat er veel meer dan 150 man op afkomt. En dan zou het wederom kunnen escaleren.

De vraag is echter of uit zal maken als het gebeurt en dus zo hun reputatie schaadt. Er wordt wereldwijd namelijk een sterke toename in het aantal besmettingen door het coronavirus geregistreerd, waardoor het draagvlak voor de demonstratie van Viruswaanzin natuurlijk als sneeuw voor de zon verdwijnt.

We zagen het al misgaan in de vleesindustrie, met veel besmettingen bij Oost-Europese arbeidsmigranten, en in Rusland en de Balkanlanden lijken nieuwe coronahaarden uit te breken. Het is volgens mij dus niet heel vergezocht dat het ook in Nederland binnen de kortste keren weer raak gaat zijn.

Want laten we wel wezen: in Europa zijn al 202.000 doden gevallen. Dus als het ook hier in Nederland en de omliggende landen weer sterk toeneemt, en die kans zit er dik in, dan lijkt het mij héél sterk dat mensen nog tegen de anderhalve meter-regels zullen zijn. Tenzij ze kunnen aantonen dat die maatregel echt niets uithaalt, maar dat zie ik Viruswaanzin niet zo snel doen…