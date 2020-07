Wereld zet zich langzaam schrap voor tweede golf, coronavirus leidt tot nieuwe lockdowns

Diverse landen merken een dusdanig grote stijging in het aantal besmettingen dat zij kunnen spreken van een (aankomende) tweede golf van het coronavirus. India heeft inmiddels twee miljoen besmettingen en de Britten geven 3 miljard pond extra aan de zorg. Israël gaat langzaam weer op slot. Spanje overweegt ook een nieuwe lockdown en België spreekt officieel van een tweede coronagolf.

De landen nemen allemaal verschillende maatregelen maar allen zijn ze in reactie op de effecten van het coronavirus. Voor de meeste landen gaat het om de geconstateerde stijging van het aantal nieuwe coronagevallen per dag. Israël, Spanje, België en India overwegen of nemen al nieuwe lockdown-maatregelen, en andere landen zullen waarschijnlijk snel volgen.

De Britten verwachten echter een enorme druk op hun zorgsysteem in de winter, en ze bereiden zich voor op mogelijk 120.000 doden door een nieuwe infectiegolf. Gevolgd door een seizoensgriep in het najaar.

Maar ook in de grote landen gaat het steeds meer richting een tweede golf. De Verenigde Staten en India tellen dagelijks opnieuw recordaantallen besmettingen.

Nederland lijkt ook steeds meer risico te zijn gaan lopen. De GGD meldde tussen half juni en half juli al 38 ‘verdachte’ vluchten. Wat wil zeggen: mensen die al tijdens of na de vlucht klachten opliepen en dus mogelijk besmet zijn.

Het gaat dus weer aan alle kanten mis of het dreigt snel weer mis te gaan. Toch maar vakantie in eigen land!