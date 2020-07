Wopke Hoekstra lijkt kant te kiezen: ‘klaar om kabinet in te gaan als Omtzigt wint’

CDA-minister Wopke Hoekstra heeft een kant gekozen en geeft gehoor aan het beroep dat kandidaat-lijsttrekker Pieter Omtzigt op hem doet. “Pieter Omtzigt doet nu een expliciet beroep op me, en ik ben uiteraard bereid hem te helpen”, zegt Hoekstra.

Omtzigt zegt blij te zijn, en reageert in een tweet:

Heel fijn om ook met Wopke Hoekstra, hoeksteen van ons kabinet, te werken aan de toekomst van Nederlandhttps://t.co/sq4NBjg1Az — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) July 12, 2020

Volgens de minister betekent dat echter niet dat Hoekstra kant kiest voor Omtzigt: “Als Hugo de Jonge mij iets soortgelijks zou vragen, zou ik hetzelfde antwoord geven.” Wel lekker veilig zo natuurlijk, en een beetje flauw. Maar goed, het betekent wel dat Hoekstra een betrouwbare partner ziet in Omtzigt. Hij had ook niks kunnen zeggen! En, net zo flauw, Hugo de Jonge heeft er vooralsnog ook niet om gevraagd.

CDA’ers kunnen tot dinsdag 12:00 uur stemmen, en zo aan de reacties te zien is Omtzigt de duidelijke favoriet:

Leden kunnen stemmen tot dinsdag 12:00 op @hugodejonge of @PieterOmtzigt. Succes met de keuze voor de nieuwe nummer 1! 💪 #Kiesdenummer1 pic.twitter.com/Qof3rE1fhS — CDA (@cdavandaag) July 12, 2020

Er begint volgens mij een beetje een beeld te heersen van Hugo de Jonge als een soort vertegenwoordiger van het ‘CDA-partijkartel’ en van Omtzigt als de integere outsider. De CDA-lijsttrekkersverkiezing lijkt in dat opzicht eenzelfde element te hebben als de strijd tussen FVD/PVV en de ‘gevestigde politiek’, maar dan op kleinere schaal.

Het ironische aan dit geheel is ook nog eens dat het juist het CDA-bestuur is geweest die deze sfeer heeft gecreëerd, door Omtzigt steeds zo laag op de lijst te hebben gezet. De beste man heeft zelf vrij weinig gedaan om in die ‘rol’ te blijven zitten. Althans, niet bewust. Door simpelweg z’n werk (echt goed) te doen en zich niet door tegenslagen uit het veld te laten slaan, is die rol aan hem blijven kleven.

Hugo de Jonge presenteert zich echter als een popiejopie-figuur met vlotte oneliners, opvallende schoentjes, misleiding van de Kamer en z’n (mosterd na de maaltijd) corona-app. Ja, dan had ik het als CDA’er ook wel geweten.