Yernaz Ramautarsing: zo winnen we van de linkse politieke correctheid

In een nieuwe video laat Yernaz Ramautarsing zien hoe men de politieke correctheid van links de baas kan blijven. We moeten namelijk niet altijd meegaan in hun spelletjes. Bellen linkse deugers adverteerders van VI om zo het programma te boycotten? Prima, dat mogen ze, het zijn namelijk private instanties. In plaats van dat rechts tranen huilt om deze actie moet rechts juist andere oplossingen gaan zoeken. Zoals adverteerders zoeken die wel hun meningen ondersteunen, of zelf je eigen programma opzetten aldus Ramautarsing!

Ramautarsing wil dat niet-links-Nederland een mentaliteitsverandering ondergaat. Niet langer klagen en zeuren langs de zijlijn, maar actie ondernemen. De tijd is daar om juist nu – net zoals Nieuw-Links in het verleden – om je te groeperen en te verenigen. Dus bouw je eigen omroep en laat je horen. Het bouwen aan je eigen kanalen zorgt voor een grote mate van onafhankelijkheid.



Rechtse mensen moet ook de markt meer financieren met hun rechtse portemonnee. Ramautarsing zegt terecht dat het het tijd woord om je politieke mening ook te uiten in je consumentengedrag. Bedrijven die een programma boycotten? Prima, dan boycotten wij de desbetreffende bedrijven wel. Dit zal betekenen dat de consument tijdelijk maar ergens anders die scheermesjes gaat kopen.

Ramautarsing heeft een scherp punt wanneer hij stelt dat het onbegrijpelijk is dat men bedrijven blijft financieren die meegaan in de leugens van Black Lives Matters. Het is dus ook de verantwoordelijkheid van niet-links-Nederland om actie te ondernemen!

Stop met klagen, en pas je gedrag aan!