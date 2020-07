Zware klappen voor eurozone: economie krimpt 12 procent

De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal met 12,1 procent gekrompen, ten opzichte van begin 2020. Daarmee is het volgens Europees statistiekbureau Eurostat “veruit de scherpste daling sinds het begin van de metingen”.

Ook de economie van de Europese Unie is gekrompen met 11,9 procent ten opzichte van de vorige drie maanden. De Italiaanse economie ging met 12,4 procent ook flink onderuit, na een eerder krimp van 5,4 procent. Spanje nu ook met 18,5 procent, na 5,2 procent krimp van de vorige drie maanden. Frankrijk laat hetzelfde zien: 13,8 procent na een eerdere krimp van 5,9 procent.

Duitsland deed het beduidend beter, relatief gezien dan, met een verlies van 10,1 procent en een werkloosheidspercentage van 6,4. Het is een regelrecht drama.

Tegelijkertijd gaan er stemmen rond die beweren dat het ergste nu ook wel voorbij is, en die een “scherpe opleving” voorspellen voor het derde kwartaal. En dat zal best, gezien het feit dat men in steeds meer delen van Europa met het idee van lokale lockdowns is gaan werken. Delen van de economie kunnen daardoor weer gaan draaien, wat we terug zullen gaan zien in de cijfers.

Maar met zulke cijfers betekent het ook dat veel bedrijven kopje onder zijn gegaan of dat nog zullen gaan doen. Dat gaat zich hoe dan ook vertalen in lastenverzwaringen, bovenop de kosten voor het coronaherstelfonds én het afbetalen van de staatsschuld. Dit gaat pijn doen!