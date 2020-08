Bam! Femke Merel van Kooten kegelt leugen wegloopcoalitie omver: ‘Was afspraak om in groepjes hoofdelijk te stemmen!’

Niet alleen liepen de coalitie-Kamerleden gisteren laf weg bij een hoofdelijke stemming, ook hebben ze vandaag allemaal grandioos gelogen over de toedracht. Dat beweert de onafhankelijke parlementariër Femke Merel van Kooten.

Gisteren konden we getuigen zijn van de lelijkste politiek in maanden: VVD-, CDA-, D66- en CU-Kamerleden die als dolle paarden de plenaire zaal uitdraven zodat er niet hoofdelijk gestemd kon worden over een motie om zorgsalarissen te verhogen. Vandaag gooiden de coalitie-Kamerleden er nog een spinoffensief tegenaan: motie-indiener Geert Wilders zou een afspraak in het presidium geschonden hebben om hoofdelijke stemmingen in coronatijd vér van tevoren aan te kondigen, en niet met enkele uren of minuten. Daarom waren 34 coalitie-parlementariërs gisteren vertrokken zodat het quorum niet gehaald werd – en de motie om de ‘coronahelden’ te eren voorlopig geen positief vervolg krijgt.

Maar dat keurig door de vier partijen gespinde praatje klopt van geen kant, beweert het vorige week uit de PvdT gestapte Kamerlid Femke Merel van Kooten. Want waar D66-Kamerlid Paul van Meenen – één van de tientallen weglopers – het “onzin” noemt omdat dit “de regel is die de Kamer zelf heeft vastgesteld over hoofdelijke stemmingen,” heeft het onafhankelijke Kamerlid daar een héél andere lezing over:

“Absoluut geen onzin; tijdens de eerste schorsing tijdens het coronadebat is met de Voorzitter en alle woordvoerders besproken dat er, indien de stemmen zouden staken tijdens de stemmingen, de mogelijkheid zou zijn om dezelfde avond nog hoofdelijk in drie groepen te stemmen!”

Kortom: de coalitiepartijen hebben er lekker op los gespind met halve waarheden en hele leugens. Maar niets kan verhullen wat ze gisteren gedaan hebben: als dieven in de nacht uit de Kamer vertrokken, omdat ze te laf zijn om zorgmedewerkers recht in hun gezicht te zeggen dat ze die verdiende salarisverhoging domweg niet verdienen. Die staatssteun gaat lekker naar KLM, lekker puh.