Baudet begrijpt ‘keuzes’ kabinet niet: wel miljarden naar klimaat en EU maar niet naar de zorg

Zojuist sprak FVD-voorman Thierry Baudet in de Tweede Kamer over de gemaakte keuzes van het kabinet. Politiek is keuzes maken, alleen de keuzes die dit kabinet maakt zijn niet te begrijpen aldus Baudet. We sturen miljarden, tientallen miljarden naar het buitenland maar investeren in onze zorgmedewerkers, daar is ineens geen geld voor. Deze keuze is niet te verantwoorden aldus Baudet. Het belooft een pittig debat te worden!





Baudet zegt terecht dat er wel degelijk geld beschikbaar is voor een loonsverhoging van onze zorgmedewerkers. Als we miljarden uitgeven aan een EU-herstelfonds, miljarden blijven investeren in het klimaatbeleid, dan mag men toch echt wel schande spreken. Het kabinet heeft bewust ervoor gekozen dit geld naar deze megalomane projecten te sturen, en niet naar de zorg.

Maanden terug pleitte Baudet en FVD er al voor om klimaatplannen tijdelijk in de vriezer te doen. Dit om het geld wat dan vrij komt eventueel te gebruiken voor andere zaken.

De ongekende economische schade die het coronavirus heeft aangericht en zal aanrichten, loopt in de honderden miljarden. Daarom roept FVD nu in alle provincies op om tijdens deze crisis geen nieuw zinloos en peperduur klimaatbeleid door te voeren. https://t.co/O4uuULwbMI pic.twitter.com/5V0QyySezh — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 13, 2020

Het meest treurige is nog wel dat er nu ineens wordt gedaan als er geen geld in de begroting zit voor de zorg. Terwijl er de afgelopen maanden genoeg ‘kansen’ waren om geld vanuit het ene potje naar het andere potje te sturen. Dit is niet gebeurd, en bepaalde partijen van de oppositie die nu ineens voor de zorg opkomen zijn hier medeverantwoordelijk voor. Zij hebben toentertijd doodleuk meegestemd voor de megalomane plannen van de EU.

Politiek draait om keuzes maken. Dit kabinet zegt dat er geen geld is om #zorgmedewerkers fatsoenlijk te betalen. Waarom geven ze dan wel miljarden uit aan "internationaal klimaatbeleid" en het EU-Herverdelingsfonds?@thierrybaudet spreekt zich uit voor de zorg! ⤵️ #FVD pic.twitter.com/q292aMyW18 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) August 19, 2020