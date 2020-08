Bouwend Nederland over rekenregels klimaatbeleid: ‘Bouw stil door nieuwe regels!’

Bouwend Nederland ziet de toekomst pessimistisch tegemoet, een groot deel van de miljoenen woningen die gebouwd moeten gaan worden, gaan er niet komen. De rekenregels die zijn bepaald door de overheid zorgen ervoor dat tal van woningen niet zullen worden gebouwd. We moeten dus niet gaan verwachten dat de woningnood zal worden opgelost komende decennia. De ironie is dat het ditmaal niet stikstof of iets dergelijks is, maar ‘geluidsregels’….





Tal van instanties vrezen een gigantisch debacle, want de rekenregels gooien roet in het eten van tal van projecten. De beloofde woningen zullen mogelijk niet allemaal worden gebouwd onder de nieuwe regels. Bouwend Nederland zegt er het volgende over:

„Houd de bestaande regelgeving voor geluidsnormen in stand. Dan kunnen we zonder extra obstakels verder met het oplossen van het groeiende woningtekort”

Onbegrijpelijk. Na de kredietcrisis, stikstoffarce, PFAS-onzin, verhuurdersheffing, hogere BOX 3 heffing en Coronacrisis komt het kabinet met nieuwe geluidsregels waardoor de bouw van woningen tot stilstand komt. 17 maart 2021 verkiezingen! @fvdemocratie https://t.co/u4lJQYkJZT — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) August 1, 2020

In de gemeente Haarlemmermeer zouden volgens de nieuwe regels in 75% van de gemeente niet meer kunnen worden gebouwd. Dit soort idioterie gaat ons land natuurlijk niet verder helpen.

Het kabinet is destructief bezig, van de ene ‘crisis’ in de bouwsector gaan we naar de andere. De redenen waarom men zich dan weer moet aanpassen blijft vaak onduidelijk. Ondertussen neemt de woningnood niet af in Nederland.

Maar zal de kabinet de rekening gaan betalen voor dit wanbeleid bij de komende verkiezingen?