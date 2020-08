Bullebakken! Henk Otten en Henk Krol tegen Femke Merel van Kooten: ‘Zeg moedertje, moet jij niet naar huis?’

Als je wilt weten wat voor soort mannen Henk Krol en Henk Otten zijn hoef je alleen maar even te kijken naar de manier waarop ze om zijn gegaan met Femke Merel van Kooten. Deze dame, afkomstig van de Partij voor de Dieren, hebben ze gewoon keihard weggepest. Want: mevrouw heeft zowaar principes. Daar zaten Henkie en Henkie niet op te wachten.

“Lang was voor mij onduidelijk hoe de samenwerking tussen de Partij voor de Toekomst en GO eruit zou zien,” zegt Van Kooten tegen het Algemeen Dagblad. “Henk Krol heeft hierover tegen mij gelogen. Hij beloofde dat wij met zijn tweeën de politieke lijn zouden bepalen, maar nu blijkt dat Otten aan alle touwtjes trekt. Mijn principes gaan niet samen met de zijne en daarom stap ik eruit.”

“Afgelopen maandag werd voor mij pas duidelijk hoe de vork echt in de steel zit,” aldus Van Kooten. “Toen ontdekte ik dat de fusie inhoudt dat Groep Otten zijn naam heeft veranderd in Partij voor de Toekomst. Met een extra bestuurder, Henk Krol. Alle afspraken tussen Krol en mij over de partij zijn van tafel geveegd. Ik ben daarover voorgelogen en ik heb daar niets over te zeggen gehad. Tot mijn spijt.”

Met andere woorden, Henkie Netto (Otten) heeft de Partij voor de Toekomst feitelijk gewoon opgekocht. De enige PvdT’er die mee mocht is Krol, omdat ze denken dat die als politieke leider wat zetels binnen kan slepen. Maar Van Kooten? Ach, daar hadden ze lak aan.

De boel werd mede bij elkaar gebracht door Harry Mens. Het was dan ook geen ongeluk dat Krol op 7 juni in Business Class vertelde dat hij de band met Otten goed wilde “houden.” Van Kooten schrok daarvan. “Ik wist van niets,” zegt ze daarover. Haar was niets gevraagd. Maar, zei Krol: geen zorgen. Het wordt een alliantie, geen fusie.

Dat was een leugen. Het werd wel een fusie. Sterker nog, feitelijk heeft Otten de boel overgenomen. En waarom? “Een campagne kost tonnen,” legt Van Kooten uit. “Dat geld heeft Krol niet. De vermogende kennissen van Harry Mens en Henk Otten willen graag een machtsblok steunen: mét een vertegenwoordiging in de Tweede Kamer. daarom kwam Krol in beeld.”

En Krol, tja, die doet alles voor geld én macht. Net als Otten, dus eigenlijk. Geen wonder dat die twee elkaar gevonden hebben.

Dat is allemaal al dieptriest, maar het wordt nog erger als je begrijpt dat de ‘heren’ Van Kooten vervolgens systematisch voorlogen én beledigd hebben. Op 15 juni maakte Van Kooten “kennis” met Otten en zijn sidekick Jeroen de Vries. Maar om 22:00 uur ’s avonds kapte Krol het gesprek opeens af. “Nou moedertje, moet jij niet terug naar je zoon,” zei Krol toen tegen Van Kooten.

Van Kooten luisterde met verbazing naar die achterlijke uitspraak. Maar toen kwam Otten haar ‘redden.’ Nou ja, redden… de vieze hork maakte het nog erger. “Dat soort dingen kun je niet zeggen,” zei hij tegen Krol. “Dan voelt een vrouw zich niet sexy.”

En daar moest Van Kooten het maar mee doen.

Schoften.

Nou Femke Merel, welkom bij de groep mensen die Otten (en Krol) al langer kennen en weten wat voor zwijnen het zijn.