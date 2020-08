Buurtsuper dicht vanwege ‘overtreden coronamaatregelen’, grootgrutter Albert Heijn blijkt ondertussen besmettingshaard!

Een Albert Heijn-filiaal in Zwolle blijkt een corona-besmettingshaard te zijn. Vooralsnog vier medewerkers werden positief getest op het coronavirus. Een dergelijke uitbraak in een van de overvolle AH-filialen hing al een tijdje in de al dan niet geventileerde lucht.

Bij een Albert Heijn-filiaal in Zwolle is een corona-uitbrak onder personeel vastgesteld. Tot nu toe blijken minstens vier medewerkers besmet met het coronavirus. Ze zouden momenteel in quarantaine zitten en maken het ‘naar omstandigheden’ goed.

Volgens de supermarktketen zijn de werknemers in de privésfeer besmet geraakt, maar of de besmetting naar dezelfde bron is te herleiden wil Albert Heijn niet loslaten. Liever steekt de van oorsprong Zaanse graaionderneming grootgrutter deze hele uitbraak onder het tapijt, omdat ze dondergoed weten dat een dergelijke uitbraak bij een van de AH-filialen eraan zat te komen.

Het gaat dagelijks mis bij een van de 1036 overvolle Albert Heijn-vestigingen. Mensen houden vaak geen afstand, wat soms ook een gevolg is van de gigantische drukte in de supermarkten. Ook is de hygiëne niet altijd op orde. Het miljardenbedrijf moederbedrijf Ahold Delhaize besloot zelfs te bezuinigen op de ‘mandjes- en karretjesreinigers’. Sinds een paar weken moet je namelijk zelf maar uitzoeken of je je mandje of karretje ontsmet met desinfectiemiddel.

Albert Heijn aan de Markt. Geen deurcontrole. Geen karretjes schoonmaak. Geen bord met maximaal aantal mensen. Onbeperkte toegang. Drommen in het gangpad. Foto genomen zonder bewerking. En dat in rood Corona gebied. Bespottelijk. pic.twitter.com/5uiEhndtcg — Pieter Stroop van Renen (@PStroopvanRenen) August 13, 2020

Gekscherend genoeg moest de lokale buurtsuper Berning Supermarkt in Noord Deurningen (Overijssel) onlangs de deuren juist sluiten vanwege ‘het overtreden van de coronamaatregelen’, ondanks dat daar -voor zover bekend- nul mensen een besmetting hebben opgelopen.

Vooralsnog hoeft het machtige Ahold Delhaize niet te vrezen voor sluiting van een van haar filialen. Daarvoor hebben ze immers te veel financieel krediet (= macht) opgebouwd sinds de oprichting van Albert Heijn in 1887. Wat ooit begon als een kruidenierszaak (eigenlijk vergelijkbaar met de gewraakte Berning Supermarkt) is inmiddels een machthebbende beursgenoteerde miljoenenfabriek.

Om de eigen slogan van Albert Heijn nog maar eens te citeren:

‘Dat is het lekkere van Albert Heijn!’ €€€ Katsjing! €€€