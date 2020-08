Cabaretier Sigrid Kaag over haar partij: ‘Wij zijn niet de partij van drammen’

Onder leiding van Kaag gaat D66 echt de meest trieste campagne tegemoet ooit. De betweters van D66, politici die maar al te graag belerend overkomen, sprekend met afschuwelijk veel dedain, en nota bene zich bekroonden tot ‘klimaatdrammers’ zijn ineens geen drammers meer. Snapt u het nog?



D66 had misschien wel de meest slechte timing uitgekozen voor een ‘debat’ tussen de lijsttrekkerskandidaten. Terwijl alle aandacht gericht was op de massa demonstratie in onder andere Berlijn hield D66 een gesprek met de kandidaten. Waarin het vooral opviel hoe crinch Kaag wel niet is.

Onder Rob Jetten profileerde de partij zich nog vol trots als ‘klimaatdrammers’, maar ineens komt Kaag met de opmerking dat D66 niet de partij van het drammen is. Nou, dan moet ze nog maar eens kritisch kijken naar haar achterban en Kamerleden.

“Wij zijn niet de partij van drammen”, zegt D66-lijsttrekkerskandidaat Sigrid Kaag. pic.twitter.com/kp3LN1m6HI — Inge Lengton (@IngeLengton) August 29, 2020

De tactiek van het klimaatdrammen zal wel niet hebben gewerkt. Kaag gaat het over een andere boeg gooien, de grootste vraag is alleen of Kaag de partij kan laten onderscheiden van andere linkse partijen. Het is allemaal al een pot nat, voor veel kiezers lijken PvdA, D66 en GL op de grote thema’s inwisselbaar. D66 lijkt op dit moment ook nog het meest karakterloos van de drie.

Een origineel geluid kan D66 alleen uit de huidige, roemloze impasse helpen. Maar onder Kaag gaat dit waarschijnlijk niet lukken.