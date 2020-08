Column Sid Lukkassen: EU is financieel onhoudbaar nu de ‘zuinige vier’ structureel in de minderheid zijn

De EU bereikte een akkoord over het Corona Herstelfonds. 750 miljard euro wordt rondgepompt: België krijgt daarvan 1,6 procent en Nederland ook zoiets. Wel ontvangt Nederland kortingen op de jaarlijkse EU-afdracht, maar bestudeer de onderliggende transformatie. Een virusuitbraak vindt wereldwijd plaats maar trekt dan weer voorbij, terwijl de EU hier een stelselmatige verandering doorvoert van de financiële structuur.

De EU werkt namelijk naar ‘eigen middelen’ en wordt zo minder afhankelijk van de lidstaten. Ook leent de EU van kapitaalmarkten: feitelijk een schending van artikelen 310 en 311 van de EU. ‘Somebody stop me’, redeneren de eurocraten, wat niet zal gebeuren. De conservatievere lidstaten, dikwijls in Centraal- en Oost-Europa, zijn immers nog altijd netto ontvangers, dus hun verzet is gecontroleerde oppositie.

Landen die bezuinigden in crisistijd en de broekriem aanhaalden, worden nu als rijk gezien, en onder het mom van ‘solidariteit’ onder druk gezet. Spanje heeft een basisinkomen en Frankrijk kent een pensioenleeftijd van 62 jaar. FvD-Europarlementariër Derk Jan Eppink verwees naar de nieuwe president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, als “Queen of debt”. Onder deze Franse dame wordt met het pandemie-opkoopprogramma 1.350 miljard euro bijgedrukt. Hiermee worden staats- en bedrijfsobligaties gekocht om zo de rentes op de torenhoge Zuid-Europese staatsschulden te drukken.

Het Corona Herstelfonds toont bovenal dat Brexit een Nexit zo goed als noodzakelijk maakt. Niet alleen omdat de Britten als ‘living example’ laten zien dat een volk voor de eigen soevereiniteit kan kiezen, maar óók omdat de interne EU-machtsstructuur is veranderd. Normaliter zouden de ‘Zuinige Vier’ (Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Zweden) zijn opgetrokken met het Verenigd Koninkrijk, maar sinds Brexit verschoof de EU-machtsbalans ten voordele van het onzuinige zuiden. Hierom is er ‘van binnen uit’ geen redden meer aan.

Omdat de ‘Zuinige Vier’ nu totaal outvoted en outnumbered zijn binnen de EU, is de enige manier om een land als Nederland binnen boord te houden door premier Rutte PR-cadeaus te geven in ruil voor het laten bloeden van de Nederlandse middenklasse voor de EU transferunie. De elite sticht de media-werkelijkheid van het ‘keihard onderhandelende zuinige Noorden’ en de media spannen zich in om de Noordelijke bevolking in die mediawerkelijkheid te vangen. Rutte wordt neergezet als ‘meester onderhandelaar’ en media likken zijn bilnaad tot aan de endeldarm schoon.

Ondertussen constateerden 150 lokale VVD’ers dat de ‘noodrem’ die Rutte wilde, in werkelijkheid boterzacht is. Klassiek liberalen hebben vastgesteld dat de koers van zuinige overheidsfinanciën, definitief is verloren binnen de EU. Als het aankomt op sancties vaststellen en handhaven op de spilzucht van Zuiderse lidstaten, dan zijn de ‘Zuinige Vier’ steeds in de minderheid, terwijl het ‘conservatieve’ Oosten “gewoon wordt omgekocht”, aldus FvD-Europarlementariër Rob Roos. Rutte heeft weer alles weggegeven zoals belastingbetalers van die ruggengraatloze, zielloze koopman konden verwachten.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff schreef een uitvoerige rechtvaardiging die echter tegenstrijdig is. In het eerste deel benadrukt hij wederkerigheid: “Er worden voorwaarden opgesteld – we kunnen wat terugeisen en dus zal het Zuiden economisch hervormen”. In het tweede deel schakelt hij over op solidariteit: “Ik schenk het Zuiden graag geld omdat ik liever van EU-lidstaten afhankelijk ben dan van India en China.”

De EU en de monetaire unie zijn vanaf de oprichting verkocht vanuit de belofte dat het Zuiden competitiever wordt en economisch gaat hervormen. Dit is nooit gebeurd en het is dwaas te denken dat dit nog gaat gebeuren nu de Britten er niet meer zijn om op zuinigheid aan te dringen. Zuidelijke knoflook-economieën zullen nóóit Noord-Europese protestantse boekhouders worden. Rutte’s bedongen voorwaarden zijn slechts een PR-cadeautje.

De nieuwsbrief van dr. Sid kunt u hier volgen. Lees ook over de crowdfunding campagne van Stichting De Nieuwe Zuil, om te komen tot een Engelstalige synthese van zijn oeuvre.

Voor veel mensen is het ongetwijfeld slecht nieuws dat er in gemeenten “geëxperimenteerd” kan gaan worden met mondkapjesverplichtingen. Nou, goed nieuws: lezers van DDS hoeven zich nergens druk om te maken. Door onze samenwerking met Stil.nl kunnen wij namelijk mondkapjes aanbieden vanaf 0,22 euro per stuk. Ja dat lees je goed, voor minder dan 1 euro heb je dan al vier mondkapjes! Kopen dus!