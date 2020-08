Coronavirus blijkt ook voor jonge mensen met milde klachten behoorlijk schadelijk

Jonge mensen, die besmet zijn geraakt met het coronavirus, hebben weliswaar de minste kans om in het ziekenhuis te komen, maar komen er lang niet altijd zonder kleerscheuren vanaf! Longartsen, huisartsen en fysiotherapeuten trekken aan de bel: covid-19 kan nog maanden na de infectie voor allerlei klachten zorgen.

Klachten over vermoeidheid, aanhoudende hoofdpijn, het eten niet meer echt kunnen proeven, kortademigheid en hartkloppingen, komen bij de patiënten van de verschillende behandelaars allemaal voorbij. In enkele gevallen bleek er zelfs orgaanletsel (met name de longen) te zijn geweest, al lijkt de schade voor de lange termijn nog mee te vallen.

Zo nu en dan zijn er lezers die mij beschuldigen van ‘paniek zaaien’ als ik over het coronavirus schrijf. Dat is echter helemaal niet mijn bedoeling. Het onderwerp boeit me gewoon ontzettend. En ik probeer zoveel mogelijk (betrouwbare) informatie tot me te nemen, zodat ik de risico’s in kan schatten en dit met anderen kan delen.

Dat was ook de reden dat ik deze twee artikelen(1, 2) schreef, over mijn eigen ervaringen met het virus, waarvan ik honderd procent zeker ben dat ik het heb gehad. Puur vanwege de enorme ‘stomp’ op de longen die ik na de griepklachten kreeg, en die me twee dagen lang aanvallen bezorgde, waardoor ik moest snakken naar adem. Dat was simpelweg geen griepje, ook geen ‘stevige’.

Daardoor richt ik me voornamelijk op de gevaren van het virus (en wellicht soms wat te veel) en bekritiseer ik (genomen en voorgestelde) overheidsmaatregelen, als ze naar mijn mening niet deugen. Men lijkt mij daardoor soms in een hoek te willen drukken of een labeltje op te plakken: ‘links’, ‘angstzaaier’ of ‘onruststoker’… En ‘complot-gekkie’ zal vast ook wel eens voorbij zijn gekomen.

En dat terwijl ik naar mijn mening alleen maar probeer te wijzen op de fouten en gevaren van het virus of het virusbeleid. Daar is ook alle reden toe. Het virus ís nu eenmaal gevaarlijker dan een seizoensgriepje. Het kabinet en het RIVM hebben wat mij betreft een opeenstapeling van (soms bewuste) fouten gemaakt, die voor veel meer doden heeft gezorgd dan eigenlijk ‘nodig’ was geweest.

Maar dat betekent niet dat daarom maar iedere maatregel moet worden geschrapt. En dat betekent ook niet dat ik me perse in één of meerdere ideologische ‘kampen’ bevindt. Wel zal ik m’n soms ietwat alarmistische toon wat proberen te matigen, want ik erken zelf ook wel dat ik daar nog wel eens in door kan schieten.