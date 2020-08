D-day voor D66? Vandaag laatste dag inschrijven lijsttrekkerschap, Kaag lijkt enige ‘serieuze’ kandidaat

Om 12.00 sluit de inschrijving voor het lijsttrekkerschap bij D66, na de bekendmaking van Sigrid Kaag is het opvallend stil gebleven. Andere prominenten of eventuele stemmentrekkers hielden zich stil. De kans is dus groot dat D66 de verkiezingen in gaat met Kaag aan het roer. Maar zal het een succesvolle combinatie zijn?



Binnen de bobo-scène van de NPO is Kaag geliefd. Zij zien het al helemaal voor zich: Kaag als eerste vrouwelijke premier. Nu zou het voor Nederland niet slecht zijn als we eens een vrouw als premier krijgen – dan kan iedereen zien, ongeacht of je nu man of vrouw bent, dat je het nooit goed doet als premier.

Toch is de kandidatuur van Kaag als lijsttrekker voor D66 een typisch modern fenomeen, D66 is bijna koploper binnen de identitaire politieke deugbrigades. Altijd willen ze haantje de voorste zijn, echter ontbreekt het ze vaak aan diepgang en een achterliggende ideologie. Van het afschaffen van het raadgevend referendum tot diversiteitsquota en vrouwenquota, al tijden weten ze niet overtuigend te vertellen waarom ze bepaalde keuzes hebben gemaakt.

D66, en onder Kaag zal het alleen maar erger worden, is positieve discriminatie, een afkeer van directe democratie, nu eenmaal een logisch bijproduct. De partij heeft nauwelijks een ideologisch kader, dus waait het logischerwijs mee met alle winden.

Met Kaag aan het roer moeten we een D66 verwachten die zich nog aristocratischer gaat opstellen. Als men denkt dat een minister Ollongren al erg genoeg was, maak je borst dan maar nat voor een partij met Kaag aan het roer.