Daar gaan we weer! Overheid overweegt groepsgrootte weer in te perken

Het coronavirus blijft de gemoederen flink bezig houden. Het virus is weer aan een opmars bezig en daar zijn de hoge heren in politiek Den Haag niet blij mee. Morgen geven premier Mark Rutte en zijn collega Hugo de Jonge waarschijnlijk weer een persconferentie.

Volgens ‘Haagse bronnen‘, zoals dat zo mooi heet, is een van de maatregelen dat de groepsgrootte weer wordt ingeperkt. Sinds juli geldt er geen concreet aantal qua groepsgrootte meer, zolang de anderhalve meter gehandhaafd kan worden. Volgens De Telegraaf gebeurd dat nog niet voldoende, waardoor het virus in de grote steden weer snel om zich heen slaat.

“Sinds juli geldt er geen limiet meer aan de grootte van groepen, zolang de deelnemers maar anderhalve meter afstand houden van elkaar. Omdat die vuistregel in de praktijk matig wordt nageleefd en het virus zich vooral in de grote steden weer sneller verspreidt, kijkt het kabinet naar manieren om het zogeheten reproductiegetal van het virus naar beneden te krijgen. Vooral feesten en partijen, zowel in de privésfeer als in zalencentra, vormen optimale gelegenheden voor het coronavirus om zich explosief te verspreiden. Onder meer huwelijken en begrafenissen vormen zulke superspreading events.”