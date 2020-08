Die hebben het ook niet begrepen… Trouw zet Baudet zo tussen extreme complotgekkies Enge Frans en Janet Ossebaard

Eventjes leek het erop dat deze column een interessante analyse over de hysterie van complotgekkies ging introduceren. Columnist Stevo Akkerman maakt helaas liever gretig gebruik van de extremistische complotbagger die Enge Frans en Janet Ossebaard etaleerden, om eens lekker te gaan zaniken over Thierry Baudet. Heel sneu.

Akkerman beschouwt de Nederlander niet meer als karakteristiek nuchter, en daar moet ik hem wel een beetje gelijk in geven. Hij leidt z’n stuk in met hedendaagse voorbeelden en trekt parallellen met het verleden, allemaal leuk en aardig. Maar dan ineens moeten we het probleem van dit soort complotgekkies uiterst serieus nemen, want ‘populisten in onze democratie!’

Ossebaard en Lange Frans geloven in een wereldsamenzwering die neerkomt op een elite die de bevolking tot slaaf wil maken via allerlei trucjes. Zo is het coronavirus een false flag-operatie om de bevolking zo ver te krijgen dat ze een vaccin (met stiekem een microchip) accepteren, die signalen kan ontvangen en verzenden via 5G-masten. En Bill Gates maakt huidcrème van geaborteerde foetussen.

Duidelijk helemaal van de wereld, die twee. Iedere vraag om bewijs maakt je meteen verdacht en voor je het weet sta je op de loonlijst van George Soros. Het zijn altijd van die figuren die je dan vertellen om ‘zelf onderzoek te gaan doen’, want dat zeggen ze zelf ook te hebben gedaan, maar kunnen vrijwel nooit ook maar één degelijke bron tevoorschijn toveren. Die heeft ‘de elite’ natuurlijk al weer verwijderd, de smeerlappen!

Maar zonder probleem zet deze Akkerman FVD-voorman Thierry Baudet óók in dit rijtje van complotgekkies, met als enige vage link dat hij ook gelooft in ‘duistere krachten’ die het via instituties op onze vrijheid hebben voorzien. En dat is wel héél erg kort door de bocht, nietwaar?

Baudet heeft best een paar aparte uitspraken gedaan en vloog ook zeker wel eens uit de bocht, dat zie je mij niet ontkennen. Maar hij heeft toch meestal ook wel argumenten, waarvan ik eerder het idee heb dat tegenstanders er niet eens serieus naar willen kijken en direct in een ‘nee dat is niet zo’-Pavlovreactie schieten, dan dat hij echt uit z’n nek lult. Als Baudet zegt ‘het MH17-onderzoek deugt niet’ (omdat Oekraïne als mogelijke verdachte aan mocht schuiven bij het JIT-onderzoek) dan boeit het argument niet eens meer en reageert zo’n type als Akkerman met: ‘Is niks van waar!’

Ik had gehoopt dat die columnist in was gegaan op de merkwaardige identiteitspolitiek die bij allerlei extreme flanken steeds meer aanwezig is. Of het nou links, rechts, complotgekkies of andersdenkenden zijn. Iedereen lijkt discussie namelijk bij voorbaat al tijdsverspilling te vinden. Baudet kun je daar niet van beschuldigen volgens mij.

En dan nog iets. Waarom pakt die man Baudet wél aan op zijn vermeende complot-ideeën over ‘duistere krachten in de instituties’, maar worden de Black Lives Matter-achtige bewegingen onder leiding van Sylvana Simons, Gloria Wekker, Jerry Afriyie, Akwasi en de hele reutemeteut gewoon gespaard? Die hebben het toch ook over institutioneel racisme door blanken tegen minderheden. Is dat geen ‘duistere kracht in de instituties’? Nee, dat negeert de columnist gewoon en geeft liever Baudet, Trump en Bolsonaro nog een trap na door ze te vergelijken met een virus, hoe sneu.