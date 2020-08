Eurofiel Sophie in ’t Veld: Karikatuur dat het Noorden voor het Zuiden betaalt is echt flauwekul

D66’er Sophie in ’t Veld mocht haar zegje doen bij WNL Tegenpolen, waar ze even haar mening kon geven over de transferunie. Volgens haar is het een vals narratief dat men in het Noorden de rekening betaalt voor het Zuiden. Dit zijn volgens haar valse beelden, die gewoon niet kloppen. Je kan landen, en de kosten die ze hebben, niet met elkaar vergelijken…..





Een sterk optreden was het niet van In ’t Veld, dat moet voorop worden gesteld. Ze had weer die typische dedain die inmiddels kenmerkend voor haar is. Eppink kreeg geen kans om een normaal tegen woord te bieden. Kijk en luister zelf!

"De hele karikatuur van 'het vlijtige noorden betaalt maar voor het luie zuiden' is onzin", stelt D66-Europarlementariër Sophie in 't Veld in WNL Tegenpolen. "Het is echt flauwekul." pic.twitter.com/TKnZrmz39t — NPO Radio 1 (@NPORadio1) August 22, 2020

Volgens haar is een mythe, en dus complete flauwekul, dat het Noorden de rekening betaalt voor het Zuiden. Toch, als we kijken naar bijvoorbeeld het coronafonds, dan zien we toch duidelijk dat het Noorden het onderspit delft. Verreweg het meeste geld gaat naar Zuid-Europa, én Oost-Europa.

Dit is een trend die we al jaren zien, het Noorden hoest keurig wat geld op voor leuke, spannende, en vaak niet werkende EU-projecten maar zelf zien we vrij weinig van dit geld terug.

Het is dus niet gek, dat hier steeds meer kritiek over ontstaat. Want hoe kan je dit oneerlijke systeem nog verkopen aan het volk?

De manier waarop In ’t Veld dit beleid verdedigt is natuurlijk de meest waardeloze manier.