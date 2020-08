Gestuntel! Huisartsen ‘zagen hartinfarcten over het hoofd.’ Want: “Cojona!”

De afgelopen maanden hebben critici van het coronabeleid van de overheid meerdere malen gezegd dat het er alle schijn van had dat te veel mensen te horen kregen dat ze het nieuwe coronacrisis hadden en dat oude, normale gezondheidsproblemen opeens verdwenen leken te zijn. Daar was iets aan de hand. Dat klopte niet.

Maar als je dat hardop zei werd je weggehoond door het establishment. Dan was je een “ontkenner!” Een “gevaarlijke gek!”

Tot vandaag. Want nu bericht RTL Nieuws opeens dat “patiënten met een hartinfarct of hartfalen onterecht in quarantaine gezet [werden] omdat huisartsen dachten dat ze corona hadden.” Het zal niemand verbazen dat dit “levensgevaarlijke situaties” opleverde, zoals onder meer een hartstilstand.

Bert van Rossum, cardioloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, zegt dat een hartinfarct binnen 4 uur behandeld moet worden. “Anders heb je een grotere kans op blijvende schade. Het zou zeker kunnen dat hier ook mensen aan overleden zijn.”

RTL heeft daarbij een paar survivors gevonden: mensen die inderdaad een hartaanval kregen terwijl ze gehoord hadden van hun huisarts dat ze aan corona leden en lekker twee weken in quarantaine moesten. Deze mensen overleefden het op het nippertje en hadden geluk dat ze niet alleen thuis waren toen het misging.

De komende maanden gaan we vrijwel zeker ontdekken dat er flink wat mensen gestorven zijn in deze coronacrisis — niet aan corona, maar aan andere oorzaken… en dat veel van die doden voorkomen hadden kunnen worden.

Gaan we daar dan ook iemand voor verantwoordelijk houden?

