GGD’s: in één dag evenveel besmettingen (431) als gehele eerste week van juli

De GGD’s hebben de afgelopen 24 uur 431 positieve coronatests afgenomen. Dat is er één minder dan in de eerste hele week van juli. Ook het aantal waargenomen besmettingen is in de laatste vier dagen (1.356) al hoger dan de hele voorgaande week (1.329). Maar wat betekent dit?



Er zijn de afgelopen dagen veel meer tests afgenomen dan in de voorgaande weken. Volgens een woordvoerder van de GGD kan dit worden bevestigd: “We hebben de dagelijkse hoeveelheid tests de laatste weken zien opschalen van 1.000 per dag, naar meer dan 1.600.”

Maar alleen met 60 procent meer testcapaciteit verklaar je niet zo’n enorme stijging aan positieve testuitslagen. Wel zou het kunnen dat mensen met klachten zich meer zijn gaan melden, wellicht ook vanwege mogelijke plannen voor tijdens de aankomende hittegolf volgende week.

Er valt dus van alles op die cijfers af te dingen, maar het feit blijft wel dat het er op sommige plekken ernstiger aan toe lijkt te gaan dan bij andere. De regio Rotterdam-Rijnmond alleen al telt 125 nieuwe besmettingen en test 9,4 uit iedere 100.000 inwoners positief op het virus.

Ik denk daarom dat de komende week echt cruciaal gaat worden. Hopelijk blijven de positief geteste mensen thuis en nemen de mensen die een vermoeden van besmetting hebben ook de nodige maatregelen. Gelukkig zijn het wel voornamelijk mensen in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 40 jaar. Al is een derde van de positieve gevallen nog altijd 40+, en die lopen wel meer risico.