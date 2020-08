Groep Otten past geniepig gegevens aan! Sugar Daddy krijgt als bedankje functie penningmeester

Zoals we eerder vandaag al hadden gemeld blijkt dat Groep Otten de zaakjes niet helemaal in orde heeft. De gegevens van het partijbestuur zoals aangegeven stond bij de Kamer van Koophandel kwamen niet overeen met de gegevens op de eigen partijsite. Plotseling hebben ze het partijbestuur op de site toch maar even geüpdatet. Hiermee is deze kwestie echter nog niet opgelost. De partij geeft nog steeds geen gehoor op onze vragen. Op deze manier blijft het zaakje stinken…..

Na wat kritische vragen, en een artikel van ons, past GO stilletjes de site aan. Maar juist deze geniepige zet, zet ons aan het denken. Want waarom moet dit allemaal op deze manier gebeuren, wat willen ze ons niet vertellen?

De vorige penningmeester was Dorien Rookmaker, voormalig Senator en tegenwoordig Europarlementariër. De functie wordt nu uitgevoerd door Pieter Bogaardt, de man die als donateur 200.000 euro in de partij pompte volgens het Algemeen Dagblad vanochtend. Maar is het wel zo verstandig om je grootste (?) donateur meteen te belonen met de functie van penningmeester? Waarom is Rookmaker terug getrokken als penningmeester?

Verder is de functie vice-voorzitter, nu bezet door Henk Krol, nieuw toegevoegd. Dat krijg je logischerwijs met twee kapiteins op één schip. Wel opvallend dat voormalig bestuurslid- Juridische zaken, Caroline Persenaire, ineens van de lijst is verdwenen.

Waarom is mevrouw Persenaire ineens uit het bestuur verdwenen? Moest ze perse ruimte maken voor Henk Krol? Toch opmerkelijk aangezien ze een andere bestuursfunctie had dan degene die Krol nu vervult.

Het wordt op deze manier niet duidelijker, en zolang GO blijft zwijgen wordt de hele kwestie alleen maar dubieuzer.

Maar één ding is zeker; de grote dirigent achter dit verhaal – en een ander verhaal – is natuurlijk Henk Otten.

Geert Dales betaalde logo PvdT. Op de tv kraag hij van Otten te horen dat hij niet welkom bij de partij was. Dales vertelde dat hij zwaar teleurgesteld was dat Krol zweeg.

Duidelijk dat Otten de baas is. — Jan Nagel (@JanNagel007) August 6, 2020