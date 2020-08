Halsema zoekt verbroedering na moord op Bas, deelt belachelijk slecht gedicht op Instagram en zet comments uit

Amsterdamse burgemeester Femke Halsema toont haar medeleven weer eens vanuit haar ivoren toren. Ze heeft blijkbaar totáál niet door wat er speelt of hoe het bericht over de moord op de 24-jarige Bas in delen van de samenleving wordt ervaren. Ze slingert een flut gedicht op Instagram, doet er een nietszeggend berichtje bij en zet snel de comments uit, want die #GerechtigheidvoorBas-spam is maar vervelend.



Het is diep triest dat zo’n moord wordt gepolitiseerd, maar daar valt ook niet altijd wat aan te doen. Op het moment dát het gebeurt, kan het soms nog wel in goede banen worden geleid. Als je de mensen redelijk aan kunt voelen, tenminste. Nou, dat gaat hier dus echt grandioos mis!

Links van het screenshot ziet u het bedroevende en ronduit waardeloze gedicht van ‘Stadsdichter van Amsterdam’ Gershwin Bonevacia, geschreven met hetzelfde doel voor ogen. Het gaat over hoe hij door een willekeurig nummer op de radio (Forever Young) ineens aan Bas moest denken, die misschien ook wel ‘voor altijd had willen leven’. Ja, echt. Hou toch op zeg…

De ‘verbroederende’ boodschap van Halsema maakt het op de één of andere manier nóg erger. ‘Alle moorden zijn erg maar deze was wel héél erg, kijk maar naar onze stadsdichter!’ Al snel werd duidelijk dat er maar weinig terecht kwam van die ‘verbroedering’, want de comments werden direct uitgeschakeld. Lijkt toch ook helemaal nergens op, zo’n bericht.