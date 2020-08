IS claimt verantwoordelijkheid voor bomaanslag op Afghaanse gevangenis tijdens staakt-het-vuren

Een drietal explosies en een vuurgevecht bij een gevangenis in de Afghaanse stad Jalalabad, heeft tot meerdere doden geleid. Dat zeggen de Afghaanse autoriteiten. De aanslag is opvallend omdat er een staakt-het-vuren is afgesproken tussen de Taliban en de Afghaanse overheid. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist.

Een driedaags staakt-het-vuren was de afspraak die de Taliban en de Afghaanse overheid overeen zijn gekomen vanwege het islamitische Offerfeest, en die op de tweede dag al ruw werd verstoord door IS.

Volgens de Afghaanse inlichtingendienst zou er gisteravond in de buurt van de aanslag een hooggeplaatste IS’er zijn gedood, wat mogelijk het motief voor de aanslag kan verklaren. Afghanistan wordt sowieso al langere tijd geteisterd door terreuraanslagen die worden opgeëist door IS.

Wat dat betreft leven we in rare tijden, waar de Taliban keer op keer alle betrokkenheid na een aanslag ontkent, en ook nog eens de waarheid lijkt te spreken. De Afghaanse overheid probeert ook steeds meer te accepteren dat de Taliban niet echt uit te roeien valt en dat er maar beter mee samengewerkt kan worden. Tenminste, als Afghanistan ooit weer een stabiel land wil worden. En zonder de Amerikanen moet die overheid toch ook wat.

En dat maakt de aanwezigheid van IS, inclusief de door hun gepleegde aanslagen, zo vreemd. De Taliban moet volgens mij niets van ze hebben want die azen zelf op macht in het land. De Afghaanse overheid heeft het met de Taliban en de nasleep van de oorlog al druk genoeg, dus die zitten er ook niet op te wachten. En ik kan me niet voorstellen dat Afghanen zitten te springen om een nóg radicalere islamitische terreurbeweging dan die ze al gewend waren.

Als IS zo door blijft gaan dan krijgen we straks nog een coalitie te zien van de Afghaanse overheid en de Taliban, tegen Islamitische Staat. In 2020 is álles mogelijk!