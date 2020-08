Martin Sitalsing: ‘De kracht van de Nederlandse politie is dat we vanuit verbinding werken’

Het was bizar om te zien gisteravond bij Op1. Martin Sitalsing, hoofdcommissaris van de regionale politici afdeling Midden-Nederland, vertelde doodleuk dat ouders er volgens hem hartstikke veel aan doen om Marokkaanse straatterroristen in de hand te houden. Oh, en wat de Nederlandse politie betreft: de grote kracht van onze dienders is dat ze vanuit “verbinding” werken.

Lachwekkend.

Als je eens goed wilt lachen moet je deze video even bekijken van Martin Sitalsing bij Op1 gisteravond. Het is werkelijk lachwekkend wat hij uitkraamde:

“De relschoppers krijgen over het algemeen een geldboete of een gedragsaanwijzing van het OM. Dat ze een bepaalde tijd niet in het gebied mogen komen. En dat leidt helaas tot een strafblad.” Martin Sitalsing in #Op1 pic.twitter.com/pQ8n1ofQF9 — Op1 (@op1npo) August 17, 2020

Eerst bekritiseert hij Rutte omdat die zei dat ouders te afwezig zijn. Zij moeten op hun kinderen letten en ervoor zorgen dat ze niet rellen. Nou, zei Sitalsing, dat is veel te hard gesteld. Er zijn namelijk ouders die hun best wel degelijk doen.

Joh.

Het probleem is de ouders die niets doen, jongen.

Hoe dan ook, vervolgens legt hij uit hoe de politie iets aan dit geweld probeert te doen — en aan wangedrag van jonge / minderjarige Marokkanen in het algemeen: met behulp van wijkagenten. Die “kennen” de jongens én hun ouders. Zij leggen contacten, praten met elkaar… Jawel. Zij zijn volgens meneertje koekepertje zelfs “de kracht” van de politie.

Maar wacht eens even: