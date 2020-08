Natuurlijk! ‘Verbazing’ bij politici over PBL-rapport

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport waaruit bleek dat het duurzamer maken van de eigen woning, helemaal niet zo rendabel is als in eerste instantie werd gedacht. En wat blijkt nu: ook politici in Den Haag hebben hier met verbijstering op gereageerd.

Het plan was namelijk dat ieder huis in het jaar 2050 van het gas af zou moeten zijn. De partijen die hun handtekening onder het klimaatakkoord hebben gezet, waren er destijds van overtuigd dat dit mogelijk zou zijn, zonder een fors stijgende energierekening. En nu zijn ze ineens ‘verbaasd’ over de uitkomst van het PBL-rapport. Zo ook D66-Kamerlid Matthijs Sienot die zich hierover uitspreekt in het AD.

“Het moet lastenneutraal. Die afspraak ligt er gewoon, en daar zal ik het kabinet aan houden. Als nu uit dit PBL-rapport blijkt dat het lastig wordt, moeten we daar goed naar kijken. Ik ben wel verbaasd over de stelligheid van het PBL. Want ander onderzoek liet eerder zien dat het voor miljoenen huishoudens wél mogelijk zou moeten zijn om lastenneutrale investeringen te doen. Daar moet opheldering over komen.”

En als D66 iets over deze kwestie zegt, dan kan de PvdA natuurlijk niet achterblijven. Kamerlid Henk Nijboer gaat vol in de aanval en vindt dat het kabinet er ‘een bende’ van heeft gemaakt. Volgens hem moeten mensen “er wat aan overhouden als ze zuinig omgaan met energie”.

De PVV was überhaupt al een van de partijen die veel kritiek had op het klimaatakkoord. Het rapport van het PBL is voor hen dan ook nog een bevestiging dat we van het klimaatakkoord af moeten stappen. PVV-Kamerlid Alexander Kops steekt zijn mening dan ook niet onder stoelen of banken.

“Het effect van het energieneutraal en aardgasvrij maken van woningen op het klimaat is totaal te verwaarlozen, terwijl de gevolgen voor de portemonnee rampzalig zijn.”

En ook Forum voor Democratie heeft z’n woordje klaarliggen. Europarlementariër Rob Roos zegt in een tweet dat ‘Baudet wederom gelijk had’. Bij deze tweet staat een video met een fragment waarop Thierry Baudet debatteert met Gert-Jan Segers over dit onderwerp.