Nieuwe warmtewet onbetaalbaar voor burger. Baudet: “VVD en CDA waren ziende blind, horende doof”

De Universiteit Utrecht en Tilburg University hebben ontdekt dat de “Wet collectieve warmtevoorziening” — die moet bevorderen dat woningen aardgasvrij gemaakt worden en er overgestapt wordt op zogenaamd “alternatieve en duurzame warmtebronnen — in onbetaalbare kosten resulteert voor de gewone burger. Schokkend he?

Volgens de onderzoekers resulteert de nieuwe wet in een monopolie van “de grote energiebedrijven in de wijk.” Het zal niemand verbazen dat dit monopolie gepaard gaat met stijgende kosten voor gewone, normale huishoudens. Kosten die zo hoog worden dat je je moet afvragen of ze de rekening zullen kunnen betalen.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is dan ook verbolgen; zeker omdat hij terecht stelt dat zijn partij hier al tijden voor heeft gewaarschuwd. Zoals gebruikelijk werden deze waarschuwingen genegeerd door de coalitiepartijen.

"Al deze dingen waren te voorzien en we hebben ervoor gewaarschuwd," schrijft Baudet op Twitter. "We hebben uitgelegd aan CDA en VVD waarom deze klimaatwet — hun eigen initiatiefwet! — desastreus zou zijn en ze die NIET moesten indienen. Ze waren ziende blind, horende doof. Nu komen de gevolgen."

Prima kritiek van Baudet, natuurlijk. En hij heeft gelijk: hij waarschuwde hier al voor, maar zijn woorden werden straal genegeerd.

De reden dat zijn waarschuwingen genegeerd werden is niet omdat VVD en CDA hoopten dat het wel zou meevallen, maar omdat — en hier ben ik absoluut van overtuigd — het hun doel is om dit soort monopolies te creëren. De regering wil alle kleinere bedrijven wegjagen zodat er alleen een paar grote, machtige bedrijven overblijven in elke sector. Wij worden dan totaal afhankelijk van die bedrijven en moeten enorm hoge rekeningen accepteren.

Dit is één van de grote doelen van de politiek. Deze wet is daartoe een middel. Kijk ook naar de wetten die er doorheen gejast worden n.a.v. de ‘coronacrisis’. Al die wetten hebben economisch gezien dezelfde resultaten: het MKB verdwijnt, kleinere bedrijven worden weggevaagd, alleen de grote bedrijven (vaak multinationals) blijven over. Dat zijn precies de bedrijven die een fantastische lobby in de politiek hebben én die politici na hun carriere in de politiek maar wat graag een goed betaalde baan ‘in de vrije markt hahahahahaha’ geven.

Het kan zijn dat dit allemaal toevallig is, natuurlijk.

Alleen geloof ik niet in toeval.

Op Twitter deelde ik dezelfde mening en Baudet reageerde. “Zou het zo cynisch zijn? Dat ze denken: we komen er wel mee weg? FVD is in elk geval vastberaden ze er op 17 maart 2021 NIET mee weg te laten komen,” schrijft hij op Twitter. Wij gaan voor een koerswijziging op de grote dossiers: immigratie, klimaat, Europa. Herstel van de koopkracht en van de trots van ons land!”

Goddank dat er in ieder geval één politieke partij is in Nederland die zich dúrft te verzetten tegen dit soort walgelijke praktijken van het partijkartel.