Nog even onze premier Mark Rutte in de repeatmodus: “Nee er is GEEN Marokkanenprobleem in Nederland!”

Een filmpje uit de oude doos, begeleid door recente beelden van (overwegend) Marokkaanse-Nederlanders die hele wijken ontsteken in vuur en vlam. Premier Mark Rutte zei namelijk een tijdje geleden dat we GEEN Marokkanenprobleem hebben in Nederland, maar onderstaande beelden spreken voor zich.

Rutte is het type premier die een allemansvriend wil zijn, dus durft hij het niet te benoemen dat we wel degelijk een probleem hebben met een grote groep Marokkaanse-Nederlanders. Om een beetje in het midden te blijven suggereerde hij een tijdje geleden in De Tweede Kamer dat we vooral een probleem hebben met de ‘Mocro Maffia’.

Dat de Mocro Maffia geen fijn clubje is klopt zeker, hoewel de gemiddelde Nederlander minder hoeft te vrezen voor de Marokkaanse cokedealers en bijbehorende liquidaties dan voor het Marokkaanse straattuig dat de jongeren die hele wijken in Nederland domineren.

Er is geen #Marokkanenprobleem PART II

Gewoon, omdat #Rutte het zegt pic.twitter.com/xZthwUBpDW — Mark de Hollander (@markdehollander) August 16, 2020

Behalve de verschrikkelijke onderlinge liquidaties houden de lieden van de zogeheten Mocro Maffia zich juist liever op de achtergrond, om zodoende uit beeld te blijven bij politie en justitie. Dat is dus een hele andere tak van crimisport dan de rellende Marokkaanse-Nederlanders in probleemwijken zoals de Schilderswijk (Den Haag), Kanaleneiland en gisteravond nog Overvecht (Utrecht).