Nu ook rellen in het Utrechtse Overvecht: ‘Agenten bekogeld met vuurwerk – 23 arrestaties’

Na de Schilderswijk in Den Haag en Kanaleneiland in Utrecht was het zaterdag de beurt aan het eveneens Utrechtse Overvecht. Daar bekogelden jongeren de politie met vuurwerk en werden er vernielingen verricht.

Volgens de politie viel het allemaal wel mee en werden er ‘slechts’ vier arrestaties verricht, maar een persfotograaf zegt tegenover De Telegraaf dat het een grote chaos was in de Utrechtse probleemwijk. Uiteindelijk staat de teller dan ook niet op vier maar op 23 arrestaties.

De ongeregeldheden begonnen rondom winkelcentrum Gagelhof. Dit winkelcentrum werd in 2004 nog gerenoveerd en opnieuw ontwikkeld omdat het een broedplaats was van ‘hangjongeren, graffiti en kapot meubilair’. Die renovatie heeft blijkbaar weinig geholpen, want het Gagelhof was gisteravond de plek waar de rellen in Overvecht begonnen. Saillant detail: tot 2004 heette winkelcentrum GAGELHOF nog winkelcentrum BERBERHOF.

ZET HET LEGER IN EN VEEG DE WIJK SCHOON! pic.twitter.com/XCtb2eUrVh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 15, 2020

In navolging van Thierry Baudet roept ook Geert Wilders de overheid op om het leger in te zetten in de probleemwijken waarin de politie de regie niet meer in eigen hand heeft.

Even was er zaterdagavond ook nog de vrees dat het helemaal uit de hand zou gaan lopen in Rotterdam, nadat drillrappers op sociale media hier toe hadden opgeroepen, maar het bleef -godzijdank- vooral warm en rustig in de broeierige Maasstad.