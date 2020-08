NOG MEER CHAOS in half weggevaagd Beiroet: ‘Dode, gewonden en een gekraakt ministerie’

Beiroet staat letterlijk in brand. De hoofdstad van de failliete staat Libanon krijgt crisis op crisis te verwerken. Zeker 110 mensen zijn zaterdag gewond geraakt bij ernstige rellen die waren gekeerd tegen de (corrupte) regering van het land. Een agent moest het uit de hand gelopen protest bekopen met de dood.

Op een centrale plek in het centrum van Beiroet met de toepasselijke naam het Martelaarsplein protesteerden tienduizenden boze en wanhopige Libanezen tegen hun regering. Er waren al langer anti-corruptie protesten aan de gang in Libanon, maar deze keer richtte het protest zich vooral tegen de manier waarop de autoriteiten zijn omgegaan met de gigantische en allesvernietigende explosie in de hoofdstad, eerder deze week.

Absolutely staggering numbers toay in #Beirut. Square split between peaceful on one side and rioting on the other. We’re hearing live fire every now and then. Over 100 injured so far. #LebanonProtests pic.twitter.com/C4cpYhyJIQ — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

De Libanese politie kon -waarschijnlijk op bevel van staatshoofd Michel Aoun- het protest van de wanhopige Libanezen niet waarderen en reageerde met traangas nadat een groep demonstranten probeerden om door een barrière heen te breken om het parlementsgebouw te bestormen. Vervolgens escaleerde de boel met -tot nu toe- meer dan 100 gewonden en 1 dode als resultaat.

Uiteindelijk lukte het tientallen demonstranten om het gebouw van het Libanese ministerie van Buitenlandse Zaken te kraken. Volgens buitenlandse media werd daarbij symbolisch een portret van staatshoofd Michel Aoun in de fik gestoken.

From the frontline of the protests next to the Beirut municipality – I took this video when teargas started: 5 teargas cannisters at a time, the effect was so strong it even penetrated my teargas mask. Saw many young men fall to the ground. #lebanonprotests pic.twitter.com/lpHOQm1loi — Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) August 8, 2020

De Libanese premier Hassan Diab probeert de boel nu te sussen en heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. “Zonder vervroegde verkiezingen kunnen we niet uit deze crisis komen”, aldus Diab. Of nieuwe verkiezingen überhaupt iets zullen veranderen in een land dat bankroet is en waarvan de halve hoofdstad is vernietigd, is nog maar de vraag…