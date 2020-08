Overjarige punkrockband Blink-182: “We hebben geen oude mensen nodig, doe de winkels open, red onze economie!”

De in de jaren ’90 en ’00 mateloos populaire punkrockband Blink-182 staat al jaren niet meer in de schijnwerpers. Om toch weer eens het nieuws te halen (toegegeven: dat is ze bij deze gelukt) besloten ze om een opmerkelijke song op te nemen: Quarantine. Daarin zingen ze over hun ‘coronamoeheid’.

Het nummer verscheen vrijdag op onder andere Spotify en YouTube en maakt nu al de (boze) tongen los. In het refrein van Quarantine zingen de punkrockers namelijk dat ze geen ‘social distance’ nodig hebben. Maar daar blijft het niet bij, vervolgens zeggen ze letterlijk: “We hebben geen oude mensen nodig, dus doe de winkels open en red onze economie!”

Waarschijnlijk hebben de lieden van Blink-182 onder hun eigen vriendenkring en / of familie nog niet te maken gehad met slachtoffers van het coronavirus:

“Ik denk dat ik gezegend moet zijn dat ik me zo fucking verveel […] Quarantaine, schijt aan deze ziekte!”



‘Quarantine van Blink-182’

Het is allemaal stoere taal, waarschijnlijk in de hoop om zoveel mogelijk clicks te verzamelen. Maar we wilden het jullie niet onthouden, want hieruit blijkt maar weer dat het niet alleen tuigrappers zijn die stupide teksten scanderen. Het enige verschil is dat rappers vaak graag geweld verheerlijken en dat deze punkrockers zogenaamd willen shockeren.