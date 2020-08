Pappen en nathouden mondde uit in Schilderswijkrellen, politie toont vooral begrip en zet zich schrap voor nieuwe ronde

Pappen en nathouden blijft het beleid voor de rellende ‘jongeren’, waar bewoners en ondernemers in de Haagse Schilderswijk pal achter blijven staan. Zij menen dat de rellen zijn ontstaan door ‘corona-verveling’. Deze ‘jongeren’ zouden een alternatief moeten krijgen, iets dat ze ‘wél mogen doen’. Ook overheidsadviseur Frank van Summeren, expert risicojongeren en veiligheid bij RONT, is het daar mee eens. Er komt dus niks van terecht…

Bewoners en ondernemers van de Schilderswijk gooien het puur op verveling en lijken te geloven dat harder optreden averechts werkt. Van Summeren lijkt ook met z’n handen in het haar te zitten als hij min of meer hetzelfde zegt: “We hebben geleerd: je moet kijken naar werk, onderwijs, schuldhulpverlening. Echte verbetering. Geef die jongeren iets te doen buiten. Investeer in ze.”

En natuurlijk voegt hij er nog wat geneuzel over sociaal-economische factoren en etnisch-culturele aspecten aan toe: “Deze jongeren zitten vaak met grotere huishoudens in kleine huizen. De opvoedingsstijl is strikt. Autoritairder. Ze worden kort gehouden. Komen ze buiten, dan hebben ze alle ruimte.”

“Ze trokken mensen uit de auto, gooiden water naar binnen. Niet bij meisjes met hoofddoekjes, want het waren allemaal Turken en Marokkanen. Nee, bij Hollanders, Surinamers”, vertelt een buurtbewoner.

Allemaal zeggen ze eigenlijk hetzelfde, dat de samenleving deze jongeren maar ‘af moet kopen’ door dingen voor ze te organiseren, anders dan escaleert te boel. Maar dat gebeurt eigenlijk sowieso al, want die ‘jongeren’ weten dat de politie en ME aan een kort lijntje worden gehouden, dus dagen ze die juist lekker uit.

Het is toch naïef om te denken dat je dat kunt kanaliseren door ze maar een buurthuis, hangplek, sportlidmaatschap of wat anders te geven? Die lui maken er waarschijnlijk eerder een sport van om te kijken wat ze nog méér kunnen afdwingen!

Hier in Twente verveelt men zich ook al maanden, maar het is bij de jongeren hier nog nooit in ze opgekomen om maar met scooters vol met bakstenen, stoeptegels en vuurwerk naar een andere wijk te gaan en daar de boel af te breken. En natuurlijk hebben we hier ook wel gefrustreerd gajes rondlopen, maar niet van zo’n omvang als daar in Den Haag.

Knuppel die figuren gewoon keihard neer, laat ze hun ouders nog even gedag zeggen met hun bebloede kop en zet ze maar even vast in de cel. Niks ‘geef ze wat te doen’ en al helemaal niet zwichten voor de dreiging van geweld. En leg de rekening van de schade maar bij de ouders neer, dan leren ze het zo af. Al denk ik wel dat je dan naar een groot deel van het geld kan fluiten.