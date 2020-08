Pedofielenbroedplaats TikTok vecht Amerikaans verbod van muziekvideo-app aan

De Chinezen stappen naar de rechter! Het bedrijf achter de app TikTok wil hiermee een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump aanvechten. Trump eist namelijk dat TikTok binnen 90 dagen haar Amerikaanse afdeling verkoopt.

Tegenover CNN zegt TikTok dat ze geen andere keuze meer hebben en daardoor noodgedwongen naar de rechter moeten stappen: “Om er zeker van te zijn dat recht wordt gesproken en ons bedrijf en onze gebruikers eerlijk worden behandeld”, aldus het Chinese techbedrijf.

De Verenigde Staten -bij monde van Trump- zien in TikTok een groot veiligheidsrisico. De Chinese overheid zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van gebruikers komen, en we weten allemaal dat we een klein beetje moeten oppassen voor teveel Chinese invloeden.

Daarbij staat TikTok er ook om bekend een heuse pedofielenmagneet te zijn. Daar schreef uw DDS-verslaggever eerder nog een column over.