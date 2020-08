Peilingen! Neerwaartse lijn VVD zet door, PVV staat nu op ramkoers!

Het gaat goed met de PVV en steeds iets minder met de VVD, zo blijkt uit de meest recente peiling van Maurice de Hond. De PVV is bezig met een ware opmars, daar waar de VVD qua zetels steeds verder inzakt.

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond zijn we nu aangekomen in “een andere fase” als het gaat over het Nederlandse electoraat. Daar waar de VVD in de peilingen -aan het begin van de coronacrisis- nog steeg tot ongekende hoogte, leveren ze nu wekelijks virtuele zeteltjes in.

De PVV van Geert Wilders lijkt dan ook alles behalve afgeschreven. De partij blijft maar stijgen in de peilingen. Ze staan nu op 23 zetels, eentje meer dan afgelopen week. Maar die stijging lijkt geen unicum maar een trend!

De opleving van de PVV gaat wel ten koste van Forum voor Democratie. Die staan nu op nog slechts 10 zetels in de peiling van De Hond. Dat is natuurlijk erg zuinig voor een partij met de meeste leden van Nederland.

Ook het CDA van Hugo de Jonge doet het beduidend slechter en moet maar liefst 3 zetels (!) inleveren. Zou dat kunnen komen door de wispelturige Hugo de Jonge of hangt dat samen met het anti-corona huwelijksfeestje van minister Ferd Grapperhaus?